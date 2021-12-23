王力宏李靚蕾離婚｜徐若瑄老公發聲心疼護妻：不再讓任何人傷害她

王力宏日前（15/12）被爆與李靚蕾離婚後，遭李靚蕾毀滅式爆料盡揭他渣男的一面，最終他要公開發文道歉，李靚蕾才不再追擊他，事件可算是暫時告一段落。而王力宏好友徐若瑄亦被捲入其中，成為王的「已婚炮友」最大嫌疑人。李靚蕾昨晚（21日）卻突發文寫道：「據我所知，陳建州和范瑋琪沒有與王先生有不正當的關係。」更被指是用排除法來暗示徐若瑄與王力宏有不正當關係。徐若瑄至今仍未獲王力宏又或是李靚蕾幫忙澄清洗白，她昨日第三次發聲明為自己澄清。

徐若瑄捲入了王力宏離婚事件。(ig圖片)

徐若瑄老公李雲峰（Sean Lee）沈默多時，今日（23日）終於透過律師事務所對外發聲。他感嘆王力宏與李靚蕾婚姻狀況，自言作為一個丈夫和父親更感到心疼，對於妻子徐若瑄無辜受到波及，面對不實影射、誹謗、汙衊和侮辱已經嚴重影響到自己的家庭，因此決定站出來保護妻子，聲言：「我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。」並呼籲所有網路霸凌都應該停止。心疼妻子遭到汙衊和不實誹謗，決定站出來保護家庭：「我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。」

徐若瑄老公發聲保護妻子。(徐若瑄FB)

徐若瑄老公聲明全文：

謹代本所當事人李雲峰Sean Lee先生，發表以下聲明:

大家好，我是徐若瑄的先生李雲峰Sean。

這幾天，我和你們一樣，看著李靓蕾小姐與王力宏先生的新聞，心中除了感嘆，作為一個丈夫與父親，更多的是心疼，心疼我的妻子徐若瑄，受到這個事件波及的無妄之災，各種不實的影射、誹謗、侮辱，已經嚴重影響我們一家人平静的生活及傷害我們夫妻的名譽。

我不是舞台上的公眾人物，但作為徐若瑄的另一半，我很了解她的為人，我會保護我的妻子，我相信她。現在任何人對於旁人的一切騷擾、影射、誹謗、侮辱及網路的霸凌，都應該要停止了，我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。

感謝所有關心、支持我們一家人的朋友，謝謝你們。祝福大家。

王力宏早前到徐若瑄家中聚會。(徐若瑄ig)

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