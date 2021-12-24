王力宏離婚｜By2發聲明Yumi閨密嗆李靚蕾：就此停止沒那麼好的事

By2 妹妹Yumi捲入王力宏李靚蕾離婚風波。（微博：@By2_Yumi孫雨）

By2 妹妹Yumi捲入王力宏李靚蕾離婚風波，她曾數度大動作澄清自己是王力宏從前正牌女友，更自封最佳前度，卻被李靚蕾公開對話紀錄打臉，12月22日傳她疑不堪輿論服藥自殺，惟有聲稱是醫護人員的網友爆料指Yumi只是吞兩粒維他命丸及兩粒褪黑素。By2工作室終發聲明回應。

王力宏李靚蕾離婚｜By2 Yumi驚傳服過量藥物輕生：醫院洗胃急救王力宏李靚蕾離婚｜Yumi閨蜜五點回應：沒P聊天記錄、裸照非Yumi

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聲明中指：「近期網絡上有組織、有規劃地頻繁散布有關惡意捏造涉及By2成員Yumi孫雨個人感情生活、捏造Yumi孫雨女士報假警、經紀人否認輕生、及Yumi孫雨吞兩片褪黑素未洗胃等不實信息，意在詆毀Yumi孫雨女士的名譽，誘導公眾對Yumi孫雨女士產生誤解與質疑。此事已對Yumi孫雨女士造成了巨大的身體、精神傷害。我們此前保持安靜是不想讓造謠者毀滅證據，現部分取證已完成，我們保留一切追究法律責任的權利。特此聲明。」

By2工作室聲明。（微博：@By2工作室）

當日爆Yumi吞藥入院的網友「做個小孩007」，自稱是By2妹Yumi閨蜜，稍早在微博上轉發李靚蕾最新的聲明，語帶憤怒地反嗆對方「事件總會過去，一切都終將歸於平靜，可是受害者卻將永遠活在事件之中」，為好友抱不平，認為Yumi的人生此後都會被冠上小三的稱號。又二度轉發李靚蕾最新聲明：「想要就此停止，讓一切停在對妳最有利的地方，沒那麼好的事」，暗示可能又會爆出指控李靚蕾的證據來反擊。

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