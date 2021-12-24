朱咪咪嘆為TVB效力30年不被重用　今年只獲邀上節目酬勞僅$1,000

現年67歲的朱咪咪憑着出色的唱功及獨特的台風，成為70年代的粵語小調歌后，其後她加入TVB開始做演員，為觀眾送上不少歡樂。不過自從去年拍完TVB劇集《陀槍師姐2021》後，她就未有再接拍新劇，一直留在新加坡，同兩個兒子及新抱一起生活享清福。今年剛好是朱咪咪加入TVB三十周年的大日子，近日她接受訪問時透露公司曾聯繫她會頒發30年服務金牌給她，但她並沒有太大喜悅，反而感嘆這30年來都不被重用。



朱咪咪自從去年拍完TVB劇集《陀槍師姐2021》後，她就未有再接拍新劇。（IG@meikiw）

朱咪咪多年來在香港、新加坡兩邊走，但因為疫情關係，她返到新加坡定居。現時與TVB簽了部頭約的朱咪咪在訪問中透露自己仍有一年合約，要做五個騷（劇集或綜藝），而部頭約沒有底薪，有工開才有收入，但她這次返新加坡近一年來，TVB並沒有請她回香港拍劇，期間只請她參加一個綜藝節目，酬勞僅1,000港元，最後她拒絕了。

朱咪咪曾為觀眾送上不少歡樂！（視覺中國）

朱咪咪過往曾參演了不少劇集，雖然多數是配角，但仍令人印象深刻，當中《陀槍師姐》系列中的二妹姐至今都是經典。不過朱咪咪過往曾在訪問中透露TVB的人工連油錢都未夠，但她就不太介意，因為劇集入屋可以幫助提高知名度，讓她有更多機會到美加登台演出，算是互惠互利。早已名成利就的朱咪咪身家豐厚，有傳她在新加坡、馬來西亞及香港合共有八、九套物業，身家數千萬，早前她就曾在短片中曝光新加坡兩層半大屋，客廳內擺放了一個玻璃櫃，整個櫃都擺滿了金器，非常奢華。

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歌手出身的朱咪咪早在13歲開始已經於新加坡酒廊唱歌，賺錢養家，其後她隻身來港發展，成功在樂壇打開知名度。唱歌經驗豐富的朱咪咪曾多次登上紅館舞台開演唱會，但她就感嘆TVB竟然從來沒有讓她主持過歌唱綜藝節目，讓她發揮所長，過往朱咪咪曾獲邀上《流行經典50年》獻唱，但原來她也只上過三次。雖然朱咪咪暫時仍留在新加坡，但她就透露明年9月將會再度於紅館開演唱會，一班香港的粉絲又有機會欣賞她的演出！

朱咪咪曾獲邀上《流行經典50年》獻唱，但原來她也只上過三次。（視覺中國）