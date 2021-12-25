徐若瑄於王力宏認離婚前曬二人結晶品　詭異嬌喘聲疑辣㷫李靚蕾

王力宏日前（15/12）被爆與李靚蕾離婚後，遭李靚蕾毀滅式爆料盡揭他渣男的一面，最終他要公開發文道歉，李靚蕾才不再追擊他，事件可算是暫時告一段落。而王力宏好友徐若瑄亦被捲入其中，成為王的「已婚炮友」最大嫌疑人，她先後三次發聲明為自己澄清，她的老公亦有發聲明護妻。李靚蕾前日 (23/12) 再發文表示：「這件事情希望到這裏就告一段落」作結。可是網民卻繼續「柯南」上身繼續抽絲剝繭，結果令徐若瑄再次中槍。

王力宏與李靚蕾離婚結束8年婚姻，

有網民發現王力宏被爆以及承認離婚的前一日，徐若瑄於Facebook post了她與王力宏的「結晶品」，上載了一段她與王力宏於2000年的音樂作品《序曲-失蹤的壁虎》，曲中有小提琴演奏外，有網民更表示聽到「女生嬌喘聲」，認為音樂旋律詭異和迷離。她還留言特別多謝了王力宏：「謝謝王同學（王力宏）」，有網民就指她此舉可能是觸動了李靚蕾的神經，難怪會惹來「蕾神」的攻撃。

徐若瑄捲入了王力宏離婚事件。(ig圖片)

在徐若瑄的發文中附有王力宏對住她拉小提琴的舊照，兩人一臉冧樣，還有她當時寫下的合作感受：「中間那段小提琴是力宏拉的，我們希望那段小提琴很變態，沒想到力宏一次就OK...中間那段話可能沒有人聽得懂我在說什麼（歇斯底里），因為我錄了九軌，情緒一到我瘋了，每次都說不一樣的話，有法文、日文、中文、台語…。」。而徐若瑄經理人公司就回應表示，徐若瑄在兩星期內連續發表六首歌，是想和粉絲分享其過往的作品，發文時間只是巧合，根本不知王力宏離婚之事，更呼籲大家別斷章取義。

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