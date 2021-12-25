舒淇一連演繹3個開年封面時尚力絕佳　楊冪P圖太多撞樣范冰冰？

馬上踏入2022年，內地五大主流雜誌相繼公布開年封面人物，包括舒淇、楊冪、劉亦菲、周冬雨、杜鵑以及肖戰，各自演繹不同風格，究竟誰的表現力最佳？



肖戰作為時下人氣最高的男星，代言一個接一個，僅半年時間便獲3個奢侈品牌官宣成為代言人，包括TOD'S、ZENITH、GUCCI，有逾20個代言在身。今次他為《ELLE》中國版拍攝兩個封面，一套全身來自TOD'S，一套則是GUCCI，慵懶又不乏紳士風格，比較中規中矩。

另外，《ELLE》還邀請中國名模杜鵑拍攝了兩個封面，在經典的黑白之間，全是她的優雅與美麗，天然獨特的氣質，如水般乾淨純粹。

「神仙姐姐」劉亦菲近年來雖然只有一套電影《花木蘭》推出，但國民度依然非常高，今年年初更官宣成為Louis Vuitton全球代言人，今次以2022春夏成衣系列拍攝《COSMOPOLITAN》中國版封面，但總體來講，無論妝容、搭配、畫面都沒有什麼時尚感可言。

劉亦菲向來在時尚方面的表現力欠佳。（微博@時尚COSMO）

流量女王楊冪多年來立於頂流不敗之地，雖然沒有高奢代言在手，但一直是各大時尚雜誌的寵兒。她身穿FENDI套裝，為《Harper’s BAZAAR》中國版拍攝封面，現實與虛擬結合，狂野妖嬈。不過，可能後期修圖的原因，令楊冪辨識度變低，甚至有些撞樣范冰冰，差點讓網友認不出。

楊冪的這版封面不如以往。（微博@時尚芭莎）

作為首位90後三金影后，周冬雨第二次登上《VOGUE》中國版封面，上個月，Louis Vuitton官宣其擔任品牌代言人，今次她同樣身穿2022春夏成衣系列演繹封面，嘗試歌劇風格服飾，比起之前有所進步。

周冬雨今次的封面比起以往進步不少，畫面構圖、背景、色調等相得益彰。（微博@vogue服飾與美容）

五大雜誌中，表現力最佳的非舒淇莫屬，她一連拍攝了3個《marie claire》中國版封面，或以誇張的頭飾演繹復古名伶風，珠光寶氣流光溢彩；或換上極具造型的短髮，俏皮感十足；又或是身穿Schiaparelli 2021秋冬高定系列的鮮花禮裙，姿態肆意，勾勒出利落美感，烈焰紅唇彰顯冷豔摩登氣場，多面性令人為之驚歎，開年封面，當屬舒淇。