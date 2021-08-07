VOGUE | Margaret Zhang上任中國版首封　「金九」用素人毀譽參半

時尚雜誌《VOGUE》中國版《VOGUE 服飾與美容》澳籍華裔新主編Margaret Zhang（章凝）正式上任，首要任務就是策劃一年中最重要的「金九刊」。而早在7月中，《VOGUE 服飾與美容》就已預告會啟用素人做封面，因此備受矚目。



《VOGUE》中國版新主編Margaret Zhang。（Instagram@margaretzhang）

今日（6日），雜誌正式公開9月號封面，由新人模特兒、19歲的范靖涵擔任封面人物，她身穿Johannes Warnke披風綴布裝飾橙紅色暈染Jumpsuit，立於群山之巔，金色的陽光灑滿全身，仿佛寓意旭日初升，呼應主題「New Beginnings」。據悉，今年的九月刊，全球《VOGUE》都將以「New Beginnings」為主題製作封面。

封面人物通過選秀選出，內頁亦有多位新人模特兒。（微博@VOGUE服飾與美容）

對比近三個月來的封面，今次可謂突破不少，非但沒有啟用大明星或流量明星，反而大膽以素人為主，且拍攝得也不錯，為網友帶來新鮮感，迎來很多讚賞聲：「跟前面幾期封面比起來提升很多」、「是我能理解的時尚了」、「超出vogue以往水準了」，也有人覺得「中規中矩，無功不過」、「審美過關，就是金九這月份是鎮不住場的」等，除此之外，依然還有部份網友表示自己不懂時尚：「還是那種西方人眼裡的中國長相」、「刻板印象的亞洲人」等，大家各抒己見。

點擊下圖睇一至八月封面：