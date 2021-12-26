飛虎3 | 44歲蔣怡時隔10年再拍港劇　做馬德鐘太太靚樣身材無變過

由邵氏同優酷合拍的劇集《飛虎之壯志英雄》於內地率先播出，除了集結一班TVB男神苗僑偉、馬德鐘（Joe）、陳豪、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、郭晉安、張兆輝、梁競徽等，久未參演影視作品的蔣怡（Coco）也有亮相該劇。



Coco今次在《飛虎3》中與馬德鐘做情侶。（視頻截圖）

Coco在劇中飾演馬德鐘的太太「楊素筠」，原本是一位舞蹈演員，但為了家庭放棄了自己的舞蹈夢，選擇做馬德鐘的賢內助，一頭齊肩短髮，溫婉利落，與馬德鐘無論在外形、身高、膚色上都非常合襯，雖然戲份並不多，但也為劇集增添不少驚喜與新鮮感，患有「隱疾」這一點，似乎也為之後的劇情埋下伏筆。

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其實今次是Coco時隔10年再度拍攝港劇，無論皮膚、身材狀態等都keep得非常好，多年來幾乎沒有什麼變化，難以看出她已經44歲，且是兩位小朋友的媽媽。由1998年通過模特兒比賽入行至今，Coco參演的電視電影並不多，但卻同不少紅星合作過，尤其是男神吳彥祖，兩人共拍攝過三套電影，包括《妖夜迴廊》、《新紮師妹2美麗任務》以及她最為大眾熟知的《新警察故事》，在戲中與吳彥祖二度做情侶。2013年，Coco與翁狄森結婚，之後便沒有再推出過任何影視作品，在廚藝方面了得她，今年一連參加了兩個美食綜藝節目，分別在開電視《大匠之峰》中擔任主持，以及為無綫電視《煮場爭霸》做嘉賓。

Coco在去年簽約邵氏兄弟，成為旗下藝人，相信以後或會參與更多的影視拍攝。