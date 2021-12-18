飛虎3 | 蔡思貝遭內地網友鬧爆　陳豪僅出場4集下線賺足觀眾眼淚

由黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、苗僑偉等主演的劇集《飛虎之壯志英雄》於16日開播，雖然在劇情方面受到不少觀眾詬病，但就陣容來講，令網友非常期待，可謂是滿足了一眾TVB劇迷的情懷。



《飛虎之壯志英雄》集結了黃宗澤、吳卓羲、苗僑偉、馬德鐘、張兆輝、郭晉安、陳豪、王敏德、蕭正楠等，一大班TVB的高人氣演員，很多都陪伴了一代劇迷成長。（劇集海報）

在播出的前四集中，評價毀譽參半，前面3集基本都是在鋪墊，介紹故事背景，顯得有些拖沓與單薄，且「飛虎隊」的專業度不如前兩部高，譬如首集Bosco、Ron、蔡思貝（Sisley）與一班民眾被恐怖分子控制，但Bosco連續兩次致隊友陷入險境，讓觀眾們忍不住揶揄：「幸虧恐怖分子不殘忍，不然全劇終。」

Bosco與Ron今次分別任飛虎隊攻擊隊A、B隊隊長，兩人因陳豪的死亡而反目，在馬德鐘接任飛虎隊總指揮後，又慢慢磨合。（微博@飛虎之壯志英雄）

然而，蔡思貝曾因被傳介入王浩信與陳自瑤的婚姻令口碑下跌，加之不少網友不認同她拎「視后」，因此網上有很多她的負評，眼見蔡思貝出演該劇，網友們都紛紛留言：「飛虎就飛虎，你搞個蔡思貝出來咩意思啊」、「唉，好虐心，點解飛虎3要有蔡思貝」、「蔡思貝……是我想看飛虎的一大障礙」等，彈幕上也有大量攻擊她的惡言。

不過，劇集在打戲、槍戰以及追逐戲份方面還是交足功課，讓觀眾直呼過癮，可惜的是，第4集陳豪在與恐怖分子駁火過程中，慘被火箭筒炸死，這一幕也賺足觀眾眼淚，同時亦讓劇迷遺憾他的戲份太少。而隨著苗僑偉與馬德鐘的陸續登場，劇情也慢慢展開。除此之外，劇集的高清鏡頭大獲好評，每個演員臉上的毛孔、皺紋都清晰可見，沒有任何濾鏡的加持，非常真實。

陳豪在第4集中就犧牲了。（視頻截圖）

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目前來講，觀眾對於劇集的評價雖未去到很高，但演員陣容足以撐得起套劇，接下來飛虎隊員之間似乎也有些衝突，接下來應該會有更多精彩之處。

三哥一出場即引起網友歡呼。（視頻截圖）