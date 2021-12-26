全民造星IV｜女團成員明年一月有定案 冠軍Marf爆心水隊友

《全民造星IV》總決賽於今晚（25日）圓滿結束，冠亞季軍分別由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）奪得。（葉志明攝）

《全民造星IV》總決賽於昨晚（25日）圓滿結束，冠亞季軍分別由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）奪得。三位接受訪問時表示感覺非常不真實，Marf說：「好似啲跳舞Showcase完咗，無端端畀嚿嘢你咁，但原來已經經過咗半年。」阿Gao說好玩、興奮的心情大過奪獎的開心：「今日真係好好玩。」阿Day則表示開心、緊張又激動。

Marf表示好多謝家人支持，但有時因為工作太忙沒有太多時間交代。(葉志明攝)

阿Gao於決賽的表現贏得全場掌聲，她十分感激大家的支持：「好多謝我班Dancer，有老師、有朋友，一齊跳舞跳咗好耐，呢件事對我嚟講好有意義，大家睇得開心我係好感動。」Marf同樣表示要多謝舞蹈員以及家人：「因為太多嘢做，冇咩點同屋企人交代，好多謝佢哋嘅支持。同埋好多謝免費幫我嘅人，Technical、音樂上，意見上都好多謝大家支持。」Day則感激A2組及所有參賽者：「佢哋好幫助、畀好多支持我、令我有決心完成比賽。」

雖然女團成員要在明年1月才有定案，不過三位都有心水隊友，阿Gao笑言要整個B組，阿Day希望阿蛋和Candy，Marf坦言想Ada、子涓、Tengie及CK：「佢哋係比較全能嘅人，CK同Tengie都識整歌，香港女團有原創歌嘅成份係一件好特別嘅事。」阿Gao一直被視為女團隊長人選，她說假如真的要她擔任隊長，自己一定會努力做好。問到三位賽後最想做的事，她們秒速回應：「想食煎炸、熱氣嘢。」