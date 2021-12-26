全民造星IV．總決賽｜Yoyo成評審最低分表演者　網友推測一個原因

昨天（25日）於ViuTV舉辦的《全民造星IV》總決賽已經圓滿結束，有人歡喜有人愁，至於昨天的成績也有數字公布。

Yoyo一直被稱為女神。（電視畫面）

《全民造星IV》總決賽名數排名

1. Marf 40分（評審：20分 / 民選：20分）

2. GAO 37分（評審：19分 / 民選：18分）

3. Day 36分（評審：17分 / 民選：19分）

4. 芯駖 33分（評審：16分 / 民選：17分）

5. Win Win 32分（評審：18分 / 民選：14分）

6. So Ching 28分（評審：12分 / 民選：16分）

7. Winka 25分（評審：15分 / 民選：10分）

8. Candy 23分（評審：10分 / 民選：13分）

9. CK 21分（評審：15分 / 民選：6分）

10. 暐翹 20分（評審：11分 / 民選：9分）

11. Ivy So 20分（評審：5分 / 民選：15分）

12. 超酸 19分（評審：15分 / 民選：4分）

13. Alice 17分（評審：10分 / 民選：7分）

14. 榛綦 16分（評審：8分 / 民選：8分）

15. VAL 14分（評審：3分 / 民選：11分）

16. Yoyo 13分（評審：1分 / 民選：12分）

17. Ada仔 11分（評審：8分 / 民選：3分）

18. Ariel 9分（評審：4分 / 民選：5分）

19. Tengie 7分（評審：6分 / 民選：1分）

20. 穎蕎 5分（評審：3分 / 民選：2分）

Yoyo參賽靚相。

其中Yoyo（葛綽瑤）憑清純以及甜美的外貌俘虜了不少粉絲，入圍決賽更被指是大熱之一，可惜最終結果排第十六名，結果令人相當意外。看到民選結果的分數是12分絕對不是低，但評審分數只有一分，是20人當中最低，觀眾看完感到相當驚訝。事後網友開PO討論，因為昨天Yoyo只選擇了唱歌，並沒有跳舞環節，加上這節目一直都以選女團為主，認為Yoyo沒有跳舞令一眾評判給了全場最低分，網友紛紛留言寫道：「Yoyo 一分 情何以堪」、「Yoyo世一」。

點擊睇昨晚Yoyo表現靚相！