歐陽震華抖音賀聖誕節　引兩萬留言激烈責罵急道歉

昨天（25日）是聖誕節，不少藝人都有出PO慶祝這個節日，歐陽震華（Bobby）也不例外。近年Bobby都在內地發展他的演藝工作，同時不忘拍攝抖音，為了討好一眾內地網友。

Bobby開心過聖誕。（抖音）

昨天他戴上聖誕帽拍攝抖音，片中Bobby手拿聖誕禮物，同時唱著聖誕歌，氣氛相當愉快，結果卻引來一眾內地網友責罵，接近有兩萬個留言都是批評他。事關聖誕節是西方節日，中國並沒有一定要慶祝這個節日的傳統觀念，同時也沒有假期放，加上早前在中國大賣的電影《長津湖》，令到不少中國人了解當年的歷史，電影中拍攝了主要在1950年11月27日到12月13日期間，中國人民志願軍和美軍在朝鮮長津湖地區交戰。

因此Bobby這個舉動可說是煽動了一眾內地網友情緒，近乎所有留言都是責罵，他們寫道：「你沒有看過長津湖電影嗎？看過就不再有聖誕節了，這天是12月25號」、「這個節日可以免過。」、「中華民族有着豐富的傳統文化，春節、元宵、清明、端午節、中秋等傳統節日承傳我們民族並同的文化記憶，是我們寶寶的文化資源，我們要過好自己的節日，做優秀文化的踐行者和傳承者。」，而每一個留言Bobby都知道自己做錯事，也逐一回覆了雙手合十的Emoji，代表知錯了。

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