徐淑敏聖誕曬4000呎豪宅　12人餐桌加水晶吊燈如宴會廳極奢華

今年不少藝人都選擇留在家中過聖誕節，而住豪宅的徐淑敏（Suki，現名徐菁遙）也在家裏佈置一番。日前，Suki在IG曬出幾張家中角落的照片，分享一下聖誕的佈置，並祝福大家。不過，住得豪宅，裝飾也自然不同凡響！屋入面除了裝修典雅帶有奢華感外，為了應節，亦有一棵「人咁高」的聖誕樹，隱約也見到室外的花園。另外兩張相更豪，是位於二樓、兼放有專門訂製的超長12人餐桌，加上有氣派的水晶吊燈，儼如私人宴會廳，而且牆上有聖誕樹裝飾，桌上又放滿了食物，可見Suki花了不少心思招呼親朋戚友！



Suki在家中的聖誕樹前影靚相！（IG@sukichui_wee）

Suki在2006年參選香港小姐而入行，雖然最後三甲不入，但依然憑着甜美樣貌深受觀眾喜愛，直至2009年她與黃浩拍拖之後閃婚，她自此淡出幕前。Suki成為幸福少奶奶後仍積極增值自己，除了報讀藍帶廚藝課程之外，她在2012年創立自家護膚品牌，搞得有聲有色，2016年她以8位數字出售旗下品牌，相當犀利！近年Suki活躍於社交媒體，不時跟大家分享生活照。

Suki在2009年與比她年長12年的飲食界商人黃浩閃婚，早前二人慶祝結婚12周年。（IG@sukichui_wee）

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Suki現時一家住在大埔比華利山4,000呎豪宅，全屋四層連天台，自設泳池、小農莊及私人Spa等，生活自在幸福！Suki家中裝潢富麗堂皇，光是廚房就已花費200萬元裝修，更設餐廳式的海鮮魚缸，讓人嘆為觀止。