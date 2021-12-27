愛上我的衰神｜胡鴻鈞成TVB全能藝人　鋪路2022年做「林峯2.0」

無綫劇集《愛上我的衰神》今晚（27/12）播出第一集，劇集由胡鴻鈞及陳嘉慧主演，同劇也有羅蘭、馬貫東、麥美恩、鄭子誠、謝雪心等一眾好戲之人。雖然因為檔期而錯過了年尾的TVB頒獎禮，但《愛上我的衰神》也是一套值得期待的劇集。



胡鴻鈞在《十月初五的月光》飾演「初哥哥」。（電視截圖）

值得一提的是，胡鴻鈞是今年第二次擔正做男主角，在李佳芯和譚俊彥之後，他是第三位能在一年之內出演兩次主角的藝人，而且在播畢《十月初五的月光》後緊接着《愛上我的衰神》，兩劇連播也是十分罕見的。

緊接《十月初五的月光》的《愛上我的衰神》，胡鴻鈞也是擔正做男主角。（電視截圖）

今年胡鴻鈞仲開埋演唱會。（IG圖片）

2021年也是胡鴻鈞在音樂路上的豐收一年，除了《逆襲》、《祝君好》和《太多不知道》三首劇集歌，本年也有《心跳移植》、《整親》、《今天不營業》等5首派台歌，其中《今天不營業》更是四台冠軍歌。11月份也舉辦了首個個人演唱會「The Day After」，練成一身鋼條身形在台上又唱又跳，實在出色。

林峯在內地發展相當「吃得開」。（網上圖片）

自林峯北上發展後，TVB中能唱能跳的男藝人真的不多。林峰從2008年《少年四大名捕》開始，連續幾套劇集《談情說案》、《雷霆掃毒》和《使徒行者》中也是擔正做男一，同時也不斷推出新歌和舉行演唱會。分析近年胡鴻鈞的工作安排以及定位，不難看出TVB有意將他培養成「林峯2.0」，即是一個後生靚仔、唱得跳得、演戲出色的全能藝人。

《愛不疚》除了沒上903榜，在新城和港台都打入三甲，獲得新城勁爆歌曲和十大中文金曲。（資料圖片）

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