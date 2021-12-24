愛上我的衰神︱棄日本生活回流　陳嘉慧首次做女一：香港有歸屬感

無綫（TVB）劇集《愛上我的衰神》將於下星期一（27/12）開播，劇集以胡鴻鈞（飾陳北河）遇上陳嘉慧（飾潘小渝）這位「衰神」後因一系列意外而相戀的故事。



由胡鴻均、陳嘉慧、馬貫東、麥美恩等人主演的《愛上我的衰神》，是一部短篇奇幻劇。（網上圖片）

誰是陳嘉慧？原來擔正做《愛上我的衰神》之前陳嘉慧只飾演過一些「跑龍套」角色以及綜藝節目，最多戲份的一次亦只是在《迷網》中飾演「牛嘉碧」一角。今次由「跑龍套」三級跳升做女主角，比起何依婷做《十月初五的月光》的女主角更有驚喜。

新劇走奇幻、輕鬆小品愛情路線。（網上圖片）

現年25歲的陳嘉慧（Erica）經由報讀17年無綫藝員訓練班後加入娛樂圈，入行初期並非一步登天，而是由低做起擔任一些劇集小角色。例如《溏心風暴3》的護士、《BB來了》的接待員、《金宵大廈》的情侶，直到2019年才逐漸於劇中飾演一下有名字的配角，例如《解決師》的陳佩慧、《迷網》的牛嘉碧等。2020年亦開始主持《Think Big天地》、《代溝關注組》、《醫醫，我不想再病了》等綜藝節目，出鏡率較多之餘亦漸漸地得到觀眾的注意。

左一就是陳嘉慧（Erica）。（《智能愛人》劇照）

關於入行的經過，陳嘉慧就指因為媽媽在日本工作，所以12歲那年就到了日本讀書，日本櫻美林大學畢業的她並沒有什麼工作的想法，後來剛巧見到藝員訓練班招募，在朋友的推薦下就嘗試了報名，說：「膽粗粗任性一次。」為什麼不參加香港小姐？她笑說當時已經過了報名時限，又加上自覺沒有「美貌與智慧並重」所以決定從訓練班做起。

陳嘉慧因為主持《Thing Big天地》而為人所熟悉。（IG@001ericackw）

當年陳嘉慧隻身從日本回港工作，她自言個性較任性，喜愛挑戰，而且更重的是︰「日本同香港比較，我會覺得香港會比較有歸屬感。」講得一口流利日文的Erica，覺得自己在日本生活過的背景為她帶來一點優勢，「因為識多一種語言，機會都多咗。之前公司都有畀機會我去日本做旅遊節目《眼睛去旅行》，同埋用日文溝通嘅主持工作。有時有啲導演需要用日文嘅對白有問過我意見。」

陳嘉慧「福利」大放送。（IG@ericackw）

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