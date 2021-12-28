45歲陳彥行遭呃簽3千萬保單　出身名門一直唔敢提︰怕影衰祖先

現年45歲的陳彥行（行姐）最近在《東張西望》自爆為75歲母親購買保險，誤信銀行理財主管開立聯名戶口，並簽下多份文件，及後主管突然離職，行姐竟發現戶口中過千萬積蓄盡失，亦令她捲入涉及3000萬保單的風波。行姐入行26年，事業沒太大起息，至今單身的她原來家族背景並不簡單！



行姐在節目中激動到流下眼淚。（節目截圖）

點撃下圖重溫過程：

+ 7

行姐原來是民國初年的雲南革命黨軍官黃毓英後裔，她曾到加拿大留學，並就讀加利福尼亞大學（University of California）大眾傳播系。她曾在苑瓊丹主持的香港開電視節目《開工大吉77》時被苑仔形容是名門之後，她稱：「我太公係一個烈士，但我唔敢掛喺口邊，因為自己入行多年都無咩成就，怕影衰祖先。」她又在訪問中被苑仔取笑做大小姐：「可能媽咪照顧得我太好，由細到大都係媽咪話事，乜都唔使我煩。」

二人非常要好。（FB照片）

行姐近年較少出現在幕前。（Instagram@joyce1026）

行姐畢業後回港參加由無綫電視舉辦的無綫電視藝員訓練班第7期藝員進修班（1993年至1994年），同期學員包括陳展鵬及劉愷威，並順利畢業，畢業後正式成為無綫旗下女藝員，並開始接拍無綫劇集。雖然行姐不算大美人，但辨識度很高，更一度與傅明憲、曹眾、彭子晴及姚瑩瑩被捧為「無綫五美」。

行姐當年非常性感。（VCG）

她憑藉在《皆大歡喜》系列所飾演的「金日」一角而知名。可惜，多年來大多數演配角為主，直到2006年，行姐與無綫電視約滿後，結束與無綫電視12年賓主關係。之後她前往北京電影學院，成為研究生院表演系的一名學生，畢業後曾轉投亞洲電視。至今單身的她雖然獲苑瓊丹介紹「筍盤」，但她寧願與狗狗為伴，多年來生活愜意，未料到竟捲入騙局。