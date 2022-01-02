萬千星輝｜羅天宇丁子朗同奪男飛躍　「女神收割機」終證實力

TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》圓滿結束，當中「飛躍進步男藝員」由羅天宇和丁子朗一同奪得！現年34歲的羅天宇在2008年參選香港先生獲得少年組冠軍，憑處境劇《愛‧回家》中馬子仁一角成功入屋，不過之後發展平平，難有代表作，直至去年與龔嘉欣首度擔正《香港愛情故事》而備受關注，今年他在新版《十月初五的月光》中飾演司徒禮信，同樣大獲好評！



羅天宇奪得「飛躍進步男藝員」！（資料圖片）

大騷完美身形！（IG@lawjoey）

入行13年的羅天宇早年的角色大部分都是飾演細佬或學生，雖然機會多多，但未有太大突破，直至2018年於劇集《跳躍生命線》中一改戲路，飾演見習救護主任譚Sir，他在拍攝三個月前積極健身，成功減去20磅，更憑此角獲提名最佳男配角，之後他在2019年劇集《她她她的少女時代》中以半裸上陣拍沖涼戲，大騷完美身形。去年羅天宇在《香港愛情故事》中的演出亦備受讚賞，更獲提名最佳男主角，今年他在劇集《大步走》中飾演怕怕醜醜的「宅男」凌承祿，而他在台慶劇《十月初五的月光》中就飾演司徒禮信，在兩部劇中的演出都獲讚大有進步。

羅天宇在劇集《大步走》中飾演怕怕醜醜的「宅男」凌承祿，成功追到女神劉穎鏇。（IG@lawjoey）

羅天宇與何依婷（Regina）因為合作拍攝新版《十月初五的月光》而傳出緋聞。（IG@lawjoey）

重溫羅天宇過往戀情及緋聞：

+ 12

不過相比起事業發展，羅天宇的感情生活就更受關注，有「女神收割機」之稱的他緋聞不斷，無論是歷任女友還是緋聞對象都是女神級人馬，在拍攝《十月初五的月光》期間更一度與女主角何依婷傳出緋聞，但他曾在接受《香港01》訪問時表示仍是單身，更自言以往因事業不順而影響到感情：「過往感情上有啲問題，可能由於喺能力上唔夠、自己對自己信心唔夠、或者喺事業上未係好穩定，對感情都會有一定影響。財政上都有影響，喺關係上都會因為咁有磨擦，自己都畀壓力自己。」不過雖然羅天宇家底未及身家億億聲的富二代，但他媽媽做生意及炒樓有不少斬獲，主力經營位於西貢的四萬呎燒烤場生意，亦相當不錯。

一家人感情好好。（IG@lawjoey）

+ 12

除了拍劇之外，羅天宇亦有不時自彈自唱大展歌唱實力，近年與譚嘉儀合唱的《A Whole New World》及與谷婭溦合唱《香港愛情故事》的片尾曲《哭牆》同樣大獲網民讚賞。演技同唱功兼備的羅天宇近年在工作上急起直追，更曾獲提名最佳男主角，但他就直認與視帝仍有好大距離：「天份上係比較弱，入行前對戲劇認識唔大，我所有嘢都係入行之後一步一步學返嚟，喺呢方面會比其他演員慢。」不過今次奪得「飛躍進步男藝員」，努力總算獲得肯定！

去年羅天宇與龔嘉欣首度擔正《香港愛情故事》，他更憑此角獲提名最佳男主角。（IG@kungkaty）

重溫劇集精華：