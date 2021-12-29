王力宏會被列入劣跡藝人名單？ 國台辦回應：依法依規管理

「金曲歌王」王力宏日前被前妻李靚蕾在社交網站寫下千字文踢爆，指遭受他及家人不斷懷疑、羞辱、冷暴力，甚至指出他私下約炮召妓等混亂男女關係令他建立多年的優質形象全毀，最後更宣布暫時退出娛樂圈，掀起不少網友熱議。而對於王力宏事件，有媒體就在今（29日）國台辦例行記者會中問及此事，發言人馬曉光亦有作出回應，隨即登上微博熱搜榜引來不少討論。

李靚蕾發長文控訴王力宏。（視覺中國）

在國台辦例行記者會上，有媒體問道：「台灣藝人王力宏有關私生活混亂這個負面新聞產生，因為他在大陸也蠻紅的，對於他暫別演藝圈的說法，有一些大陸媒體認為說這樣子還不夠，請問對於王力宏會有甚麼樣的處罰嗎？會列入這個劣跡藝人名單嗎？」對此發言人馬曉光則回應道：「我們支持兩岸文化交流的政策沒有改變。那麼對於在大陸進行的營業性演出活動，有關部門一貫是依法依規管理，為的是引導更多內容健康、積極向上的文化產品進入市場。同時，我們也鼓勵支持演藝人員自覺弘揚行風藝德，不斷提高思想品德修養、職業道德素養和人文藝術涵養，樹立良好社會形象，做德藝雙馨的文藝工作者。」

國台辦發言人馬曉光就王力宏事件作出回應。（影片截圖）

目前王力宏在內地所接下的代言已經被終止合作，原本有份出席bilibili跨年晚會表演的他，目前亦被節目單位取消演出，看來短時間之內難在內地作出公開亮相。