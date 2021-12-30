單身即地獄︱宋智雅高冷感俘虜男參賽者　認高中貪靚曾整容

韓版《慾罷不能》之稱的《單身即地獄》近日於Netflix開播，觀眾都對9位參賽者非常好奇，有指第5集更將加入宣美御用型男Dancer車賢勝。暫時4位女參賽者中，25歲美妝YouTuber出身的宋智雅最為搶鏡。



4位女參加者中，暫時宋智雅人氣最高。（Netflix截圖）

《單身即地獄》自開播以來，宋智雅一登場不但搶奪觀眾視線，獨有的高冷感更是俘虜男參加者的心，暫時播到第4集，已有兩名男生向她表明心意。觀眾大讚宋智雅除了身材美貌兼備外，她不笑時的厭世感，以及開口說話時的甜美感亦相當不同，無底線的反轉魅力充滿吸引力，出演節目前她就有「辣版Jennie」和「辣版張員瑛」之稱。由於宋智雅是美妝YouTuber出身，所以在節目中的穿搭也憑受關注，她經營的頻道「freezia」訂閱粉絲亦已快速升至89.2萬。

宋智雅性格率直，她大方承認曾整容。（IG/@dear.zia）

宋智雅在節目中經常穿名牌出鏡，富二代的身份引來猜測。可是她早就在影片中澄清過非富二代。有現在富裕的生活，都是靠自己工作打拼回來，並非靠家人。不過宋智雅就承認自少愛美，高中二年級時就曾在鼻上動刀，但驕人的好身材則是百分百天然。她更自爆高中時凌晨4時就起床梳洗化妝，準備三小時再出門上學，可見她天生的貪靚程度。

宋智雅擁魔鬼級好身材，就連女生都羨慕。（IG/@dear.zia）

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首先按圖認識一下4位《單身即地獄》女參加者：