Netflix宣布開拍韓版《慾罷不能》招募單身男女　李多熙將任主持

Netfix真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）大受全球觀眾歡迎，開拍兩季都獲超高討論度。近日Netflix宣布將開拍被稱為韓版《慾罷不能》的《單身地獄》（暫譯），預計由韓劇女神李多熙擔任主持，目前已開始招募單身男女參加。
《單身地獄》將由Netflix及JTBC共同製作，消息中可見李多熙、Super Junior圭賢、洪真慶和韓海將一同擔任主持。節目將邀請10位單身男女去到最火辣又令人心動的無人島生活，互相進行了解並發展。現時官方已開始着手招募，節目標榜比《慾罷不能》更火辣、比《盲婚試愛》更沒有偏見、比《雙層公寓》更浪漫。雖然暫時未有節目開拍及上線時間，但單是消息公布已令大批觀眾期待，不少人表示好奇亞洲版會否比歐美版更意想不到地大膽。
繼《屍戰朝鮮》、《勝利號》和《Sweet Home》等Netflix韓國作品取得巨大成功後，早前官方表示今年會投資5億美元（約39億港元）在韓國原創內容上，亦於韓國設立兩間專門製作工作室，創作更高質素節目，相信《單身地獄》將會是重頭作之一。
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