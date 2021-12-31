家族榮耀 | 張智霖領銜豪門內鬥劇終定檔　楊茜堯李彩華做妯娌

由張智霖（Chilam）、楊茜堯、羅子溢、李彩華（Rain）、黃浩然等主演都市商戰港劇《家族榮耀》終於定檔，劇集將於1月4日夜晚8時，在優酷首播。該劇是內地優酷視頻、寰亞傳媒聯合出品，梁家樹、陳德修監製，洪金潑、蔡晶盛、曾敏珊執導，無論演員抑或幕後班底都相當豪華，比近年的台慶劇更甚。



《家族榮耀》陣容超強勁。（微博@網劇家族榮耀）

劇集以楊茜堯飾演的「甄芯」與李彩華飾演的「賈洛儀」兩位姊妹花同一日加入百年財閥馬氏家族的「世紀婚禮」為線索，講述馬家三代人之間跌宕起伏、休戚與共的家族故事。雖然這是茜堯同子溢婚後首套合作作品，但在劇中兩人並非一對，反而是叔嫂關係，前者與黃浩然飾演夫妻，後者的太太則是Rain。

茜堯與子溢婚後首度合作，雖然都是親戚，不過就非伴侶。（視頻截圖）

不得不講，《家族榮耀》是一套久違的豪門內鬥劇，在今日（30日）發布的正式預告中，包含了好姊妹同時嫁入豪門、復仇、家族企業高層大洗牌、繼承人暗自拉攏勢利等劇情，幾乎全員都有兩幅面孔，兄弟、妯娌、管家等各懷鬼胎，明爭暗鬥，各種衝突不斷。

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預告一開篇就是茜堯同Rain一起嫁入豪門做姊妹，但實際上，Rain是為了復仇：「馬家欠我的是一條人命」，勢要將馬家所有的一切一次全部要回來，非常強勢狠心，當中同熊黛林亦有不少對手戲，甚至掌摑對方。而茜堯的人物設定看上去相對溫婉些，且比較內斂，尤其是一段委屈的哭戲，短短幾秒已令人覺得心痛，另外還有深藏不漏的Chilam為馬家主持大局等。梁靖琪（Toby）、郭政鴻、余安安等都有參演，全是觀眾們熟悉的面孔，因此對劇集大感期待。

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不過，目前預告只有國語版，不知道正式播出時，是否會有粵語原聲。