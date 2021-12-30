張信哲遭舉報代言賭博網站隨時連累跨年騷　聲明反擊：已終止合作

台灣歌手張信哲原本今年會為東方衛視出席跨年活動，不過近日有網民舉報，張信哲為境外賭博網站代言並在內地推廣，令自己受到賭博網站詐騙，損失共人民幣150萬元。（約港幣180萬元）有其他網民隨後加入聲討張信哲，連帶跨年活動及東方衛視都受到抵制。

張信哲會出東方衛視跨年晚會。（微博）

張信哲今日（30日）晚上在微博發聲明表示，與菲律賓公司所簽的合約是由台灣經理人公司負責，符合當地法律，其已於今年3月終止合作，可惜事件近日被放大，深感困擾。同時張信哲在聲明中講到：「身爲公眾熟知的歌手，守法只是底線，在道德層面更需做出表率，謹言慎行，以身作則。」為此致歉。張信哲表示入行三十年，希望事件早日結束，將焦點放回到音樂上。而歌迷普遍支持張信哲，揚言要抵制謠言並說：「如果有違法，可以到公安局進行報案，不能再利用網絡定罪了 。」

吳宗憲兒子鹿希派吸毒後想到內地發展 網友：大陸不回收有害垃圾

張信哲今日在微博發聲明，除了會守法，亦會注重德藝。

同場加映：【金雞獎2021】倪妮抹胸禮服高貴登場 李冰冰化錯妝老態盡現？

一眾男、女演員亦以盛裝亮相金雞獎紅地氈，點擊下圖觀看紅地氈盛況！！！