梅艷芳忌辰︱劉培基見證梅艷芳人生起伏　深夜發文憶當年相處時光

今日（30/12）是梅艷芳（梅姐）離世18年的忌辰。電影《梅艷芳》票房大收，反映不少人仍然非常掛念梅姐，而梅艷芳歌迷會最近安排了連串悼念活動。今日凌晨，劉培基發文分享對故友的思念，在Instagram發布了多張梅姐的舞台照，並留言：「我們只有一次的緣份，最初我把你長髮剪了，最後我給你做了嫁衣……長梯後面我接過你，幫你摘下頭紗，人生終點幫你穿好 #往生淨土#花月佳期 #梅艷芳」。

劉培基是80年代知名時裝設計師，不少明星歌手的形象設計都由他設計，當中他與梅艷芳的感情最深厚，梅姐首張唱片封面到最後一次演唱會的舞台服裝，劉培基都有參與在其中，可謂是見證了梅姐人生的起伏跌宕。

他在無綫（TVB）的《情懷未變》音樂特輯中，分享自己在梅姐最後演唱會設計舞衣的回憶。Eddie稱梅艷芳當時因特別原因而身穿金色舞衣出場：「其實我知道當時她的身體已好虛弱，故特地設計一件要壓得場的服裝，要一上台便好震撼、驚艷，為她營造氣勢。」同時對於梅艷芳的婚紗造型感到傷感：「所有女人都覺得一世人要穿一次婚紗，阿梅也不例外，但她沒有新郎來掀頭紗，她是要嫁給舞台和歌迷，這是大愛。」

《梅艷芳》劉培基為梅姐設計告別婚紗 神來之筆解決沒新郎揭頭紗

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