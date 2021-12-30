MBC演技大賞2021︱《衣袖紅鑲邊》贏男女主角　南宮珉喊住拎大獎

韓國MBC年度盛事《MBC演技大賞2021》今晚（30日）舉行，講到最矚目必定是《衣袖紅鑲邊》和《黑色太陽》之間之爭。而今年亦如劇迷所料，男女主角及大獎都落在這兩部人氣作上。
「男主角獎」由《衣袖紅鑲邊》2PM出身的李俊昊奪得，揮低勁敵南宮珉，他講到現在就像夢一樣，頒獎禮前劇集成績變好也曾一度有幻想過會得獎，但也會想自己過人之處。李俊昊直言拍攝《衣袖紅鑲邊》時特別幸福，感謝每位前輩及演員的付出，希望劇迷能一直支持大結局到底。而「女主角獎」則由同劇女主角李世榮獲得，可算是雙喜臨門。李世榮講感言時坦言準備作品時，她一度擔心未能勝任角色而覺得有負擔感，但很感謝劇迷對自己的喜愛；今年「年度劇集獎」亦同樣落入《衣袖紅鑲邊》中。
重溫《衣袖紅鑲邊》CP獲獎一刻：
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今晚「大賞」的得主則是南宮珉，算是成功為《黑色太陽》立下大功。南宮珉講感言時講到：「獲頒大獎的心情難以形容，很久之前也曾成為『大賞』後補，當然看着其他人得獎已覺得很幸福，可是回到家時覺得心情不知如何是好，相隔很久才獲獎，因此特別感謝大家。」南宮珉講到拍攝《黑色太陽》時一度覺得很氣餒，但幸好劇組成為他最大的力量，所以特別感恩，在頒獎禮上流下感動的男兒淚。
南宮珉感動落淚！
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