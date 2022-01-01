27歲陳苑澄宣布懷孕17週　「頭三個月小小事就去醫生度check下」

前女子組合As One成員Tania陳苑澄，11月下嫁老字號酒行太子爺Gary，原來當時已造人成功﹗Tania在IG宣布：「1月1日就係我懷孕第17週啦﹗」（IG：@taniachanyc）

2022年娛圈第一件喜訊，前女子組合As One成員Tania陳苑澄，11月下嫁老字號酒行太子爺Gary，原來當時已造人成功﹗Tania在IG宣布：「1月1日就係我懷孕第17週啦﹗」

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Tania是前女子組合As One成員，於2018年參加香港小姐進入12強後加入TVB。踏入新一年Tania在網上報喜：「1月1日就係我懷孕第17週啦﹗事實上係驚多過喜，第一胎加上我呢啲小小事就勁浮誇嘅性格，頭三個月係經常不安，2個幾月到有一日我係咁叫Gary 要買個聽筒返黎聽心跳，又上網睇咩胎心機，但發覺唔可以隨便用就算數，頭三個月我小小事就去醫生度問下check下，所以end up 2-3星期就有用超聲波睇到Nea Tsang。」

前女子組合As One成員Tania陳苑澄，透露BB係女仔嚟架。（IG：@taniachanyc）

Tania表示自己一直無孕吐陀得好舒服仲透露BB係囡囡，已經幫佢改咗英文名Nea，仲叫囡囡做Nea姐：「到11週突然間成個人精神左好多，唔洗點訓晏教，個人亦都定咗好多，無咁騰雞。不過最近就開始左爆燥mode，我老公直頭問我係咪以後都會咁乞人憎，所以小左出街小左見人，驚得罪人。上網又睇到以我呢個身高體重，要日吸收2000卡路里！所以我以家由開眼到合埋眼中間個口不停係咁食，不過好彩我完全無孕吐，仲好大食。餘下的6個月麻煩Nea姐睇住我啊﹗」