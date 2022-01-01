屋企去年夏天做「暫托貓咪家庭」　鄭秀文：生命從此多了一份使命

踏入2022年，大家都對過去一年有所感悟，紛紛發文總結。鄭秀文（Sammi）今日（1日）在IG發文表示：「2021年終於成為過去。疫情之下，人感覺特別渺小甚至無力感。好像做了很多事，但嚮往的是更多的意義。」



Sammi昨晚亦有發文告別2021。（IG@sammi_chengsauman）

Sammi在文中分享了去年最讓她入心和充滿喜悅的事：「2021年的夏天鼓起勇氣，我家第一次成為『暫托貓咪家庭』。照顧小貓咪，耐心地跟牠溝通逐步逐步打開牠戰戰競競的心，帶牠打針，觀察牠的身體狀況，最後送回中心，讓小貓咪待人領養。生命從此多了一份使命。」有了第一次嘗試後，Sammi坦言細心考慮了良久，充分消化自己對做「暫托家庭」的感受：「這是一份責任，對來暫住的貓咪一份承諾，不能輕率求其。終於，決定我的家，繼續做暫托服務。2021，是暫托的第一步；2022,，願能照顧更多不同的貓咪。但經驗尚淺，只能一次一隻或者可以兩隻。」她更附上在家中照顧貓咪的照片，細心呵護，照顧有加。

Sammi本身亦有飼養貓咪Mike，對於照顧貓咪得心應手。（IG@sammi_chengsauman）

在hashtag中，Sammi透露自己其實對貓毛超級鼻敏感，唯有吃鼻敏感藥，而片中的貓咪已被人領養，能夠成為暫托貓咪的生命參與者已經深感滿足。本身家中飼養的貓咪肥Mike也很乖，正在逐步適應與另一隻貓咪共享空間，並感謝中心負責人和義工賦予她這個機會，「暫托是一個過程，領養是一生一世。」Sammi指之所分享這件事，是希望能有更多家庭嘗試做暫托服務：「我自己也是從戰戰兢兢中踏出第一步。」

Sammi與貓咪Mike。（IG@sammi_chengsauman）

對於Sammi的這個窩心舉動，網友們都紛紛留言大讚：「感謝Mi為純純嘅小動物奉上愛」、「很有愛」、「我真係非常自豪咁同所有人講mi係我嘅偶像」、「人美心善」、「生命影響生命」等。