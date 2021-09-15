鄭秀文自薦於《無人島》跳現代舞　全身泥濘締造出道以來最滿意MV

天后鄭秀文（Sammi）新專輯《Listen To Mi》連續三星期斬獲唱片銷量榜冠軍，除了專輯封面造型大膽創新之外，碟內作品亦屢創驚喜。當中新歌《無人島》旋律淒美，Sammi更以泥人造型在MV首次跳現代舞。戴上頭套、隱形眼鏡、塗滿一身泥濘的她，與香港舞蹈團首席舞蹈員黃磊完美演繹二人關係中的矛盾和張力，Sammi揚言這是她出道以來最滿意的MV。



Sammi新專輯造型新穎。

《無人島》由曲風到主題都與之前的作品截然不同，Sammi表示：「呢首歌嘅style係比較淒美同另類，成隻歌嘅內容講述緊喺一段一段關係之中，兩個人之間嘅張力、角力、愛與恨、不安等情緒，好綁緊的狀態。去到臨界點，關係就嚟斷之際，其中一方好想抽離、逃離呢個關係，去到一個無人島裏面，可以盡情釋放內心嗰種就嚟爆裂嘅感覺，之後回歸返呢段關係嘅時候，就有重生嘅感覺，就好似歌詞中我好鍾意嘅一句：『躲一躲 我承諾會再生』，即係咩關係入面，都需要有返自我同埋一種態度。」

Sammi自認這是她最鍾意的MV。

不一樣的歌曲，不一樣的MV，繼《新造的人》之後，今次Sammi 再與電影界著名美指梁華生（James）合作，擔任《無人島》MV導演，並邀請香港舞蹈團首席舞蹈員黃磊與她演出舞蹈部分。Sammi說：「呢個MV情景包含好多情緒，透過現代舞，同埋我哋臨場二人互動，表達兩個人喺關係之中綁緊狀態，我好鍾意整個場景和造型設計，好有抽離感。」

為了「泥人」造型，Sammi和黃磊花了半天妝身，戴上頭套和特別色隱形眼鏡後，化妝師為他們將泥灰一層一層掃滿全身，然後他們赤腳穿梭於佈滿塵土泥灰的場景中跳舞，一時躺在木枱上，一時跑上樓梯，黃磊單手抱起Sammi 旋轉，充滿張力，感覺好淒美。雖然Sammi 第一次表演現代舞，但她有跳舞功底又勤做運動，筋骨柔軟，加上黃磊帶動，二人表現非常合拍，令人目不暇給。

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Sammi透露：「最初開會時，導演構思由專業舞蹈員演出，我一聽到就飛出嚟話好想演呢個『泥人』，親自演繹呢段兩個人關係角力和張力嘅部分。我好鍾意現代舞，成日上網睇。以往唱流行曲都冇機會用呢種舞蹈呈現，好高興今次有呢首比較另類嘅歌畀我去演，亦好多謝團隊邀請到黃磊先生演出。」