萬千星輝2021｜陳展鵬唔恨攞「視帝」：希望唔好年年都係我

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於明天（02/1）舉行，陳展鵬將與譚俊彥、鄭嘉穎、馬國明、張振朗競逐「最佳男主角」視帝寶座，不過陳展鵬今日（01/1）出席《鐵拳英雄》記者會，接受《香港01》訪問時說：「信心就一定有，但係你話對手堅，就堅唔過嗰時林峯、鄭嘉穎、謝天華、Bosco嗰年，啱啱提名嗰時都驚㗎，再嚟仲有黃子華、黃秋生、張智霖、震宇哥，真係想喊。」



陳展鵬表示想有更多前輩參演劇集。（陳順禎攝）

他自言，競逐「視帝」的信心一定有，但他更希望以後的頒獎典禮能有更多朋友一起參加：「希望唔好年年都係我，而係再多啲前輩出現，多啲五湖四海嘅朋友演員參加，咁就會開心好多，好似我以前坐喺十幾年同過好多前輩合作，唔一定只係（TVB），上年都有紅姐、黑哥都有提名，佢哋都唔屬於『親生仔』，（多啲朋友參加）咁樣先好睇。頒獎典禮點解一定要係簽咗TVB啲人嘅頒獎典禮啫？大家都睇咗咁耐，係咪應該有啲新元素？呢樣嘢都係我哋希望嘅，如果你問我，一定係志偉哥啦，影帝級人馬客串吓，玩吓，再一齊角逐吓，諗起都開心！」

時隔三年《鐵拳英雄》終於出街。（陳順禎攝）

他續說：「每一年記者都問我，你有冇信心，其實要問返自己嗰一年做咗啲乜，其實（攞）獎唔（攞）獎要留返畀觀眾，觀眾眼睛係雪亮同埋好透明，佢哋乜都清楚晒。如果套套戲都好似當年咁好睇，套套都有競爭，咁先至好睇嘛，（演員）個心態都唔同呀嘛。我成日都覺得，而家大家都係『平常心』啦，係咪真係咁『平常心』呢。」他也表示，獎項是其次，其實可以頒給一些新晉的演員：「最緊要劇好睇，咁先可以吸引到觀眾。我成日都覺得獎項係要畀未攞過嘅演員，獎項係一個強心針，同埋觀眾要有共鳴。」