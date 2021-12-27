《唐人街》更名《鐵拳英雄》終於開播　陳展鵬有緣爭視帝？

雲集《城寨英雄》台前幕後班底、由文偉鴻監製的無綫新劇《鐵拳英雄》，將接棒《愛上我的衰神》於明年1月10日（星期一）晚九點半首播，打響頭炮成為無綫2022年首部播出的全新劇集！《鐵拳英雄》主要演員包括視帝陳展鵬、視后唐詩詠、陳山聰、姚子羚、伍允龍、元秋、王君馨、劉穎鏇、歐瑞偉及張國強等。



睇陳展鵬身上的傷勢，已經知佢打到飛起。

尚未開播已備受各界關注的《鐵拳英雄》，以六、七十年代的曼谷唐人街為背景，透過一眾主角如何在逆境中自強、對抗來自安羅和高蘭的黑社會及尋求正義的故事，帶出中國功夫的哲學智慧—「堅守正道」、「實踐仁德」及「安身立命」。劇中三大男主角陳展鵬、陳山聰及伍允龍，分別飾演擅長「八極拳」的步青雲、擅長「泰拳／詠春」的連棘，以及擅長「洪拳」的夜來吉。除了各有擅長功夫，三人的性格亦各有不同，青雲表面對所有事置身事外，實際俠義心腸、愛暗中行善；任職警察的連棘為求目的不擇手段，但同時亦正亦邪難以捉摸；至於來吉則為人單純熱血、做事衝動，與青雲惺惺相惜…三人有著各種牽絆，關係錯綜複雜。

陳展鵬與山聰的角色有著千絲萬縷的關係。

以「鐵拳」作招徠的《鐵拳英雄》，劇集還未播出之前，主角陳展鵬與陳山聰已多番透露該劇是他們拍劇以來打得「最甘」一次！據知《鐵拳》第一集經已打到飛起，更會投放超強「震撼彈」，令觀眾「估你唔到」之餘，還會在心裏留下極大謎團，甚具追看性。根據官方發布的第一輪宣傳照，展鵬、山聰與伍允龍均操得極弗，肌肉線條甚有睇頭，且大部份劇照均是打到飛起、拳來腳往相當精彩；就算只是甫士照，亦感受到三人如箭在弦的氣勢，尤其亦正亦邪的山聰眼神更是相當凌厲。

元秋今次唔單止打得，仲相當搞笑，是劇中的「開心果」。

劇中另一打得之人，絕對是武打電影演員出身的元秋姐，飾演步青雲母親丁細鳳的元秋，角色設計相當特別，除了武功高強兼懂得飛簷走壁外，更因年青時受過打擊變得瘋瘋癲癲，因而製造不少事端，更會引爆無盡笑彈，為觀眾平衡緊張的情緒。