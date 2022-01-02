叱咤2021｜MIRROR掃八獎成終極贏家　姜濤冧莊奪兩大「我最喜愛」

撰文：盧凱瑤
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MIRROR昨日（1日）在《2021年度叱咤樂壇頒獎典禮》成為了大贏家，無論是單飛出歌成員還是組合本身都獲得不少獎項，其中Edan（呂爵安）獲得「生力軍男歌手」銀獎，姜濤更冧莊獲得「我最喜愛的男歌手大獎」、「我最喜愛的歌曲大獎」，至於「專業推介叱咤十大」中，MIRROR成員亦同時佔了三席位，而MIRROR更不負眾望獲得「最佳組合」銀獎及「我最喜愛的組合大獎」。

MIRROR《2021年度叱咤樂壇頒獎典禮》得獎列表：

姜濤：「我最喜愛的男歌手大獎」、《Dear Ｍy Friend,》「我最喜愛的歌曲大獎」

Edan（呂爵安）：「生力軍男歌手」銀獎

Jer （柳應廷）：《狂人日記》「專業推介叱咤十大」第六位

Anson Lo（盧瀚霆）：《Megahit》「專業推介叱咤十大」第九位

MIRROR：《BOSS》「專業推介叱咤十大」第二位、「最佳組合」銀獎、「我最喜愛的組合大獎」

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姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
邱士縉 Stanley
江𤒹生 Anson Kong
楊樂文 Lokman
李駿傑 Jeremy
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陳瑞輝 Frankie
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