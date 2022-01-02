萬千星輝｜「馬老闆」獲專業精神獎　全場起身拍掌致敬講多謝

《萬千星輝頒獎典禮2021》「專業精神獎」得主是TVB餐廳的「馬老闆」，他從無綫總經理曾志偉手上拿過獎項，曾生指他與TVB一起成長，加入TVB四十年，更指全公司都會認識他，但從來沒拿過長期服務獎，雖然不是高層，但得到別人叫他「老闆你好」，不過今年他已宣布退休。

播出片段由「馬老闆」自己旁述，「由廣播道做起，TVB搬到邊我都去邊，有啲人要大碟飯我都畀佢。人生有兩句格言，做先可以擁有，捨先可以得到，今次退休係有啲唔捨得。」

還有張衛健拍片致敬：「佢係我人生好大恩人，以前好困難無錢食飯，食完同馬老闆講銀包喺化妝間，佢就話聽日畀，第二日我又係咁如是者好幾次，佢同我講唔使做戲喇Dicky知你冇錢食飯，得架喇我哋記住帳，我對你有信心，我知你有一日會得，衷心向你講聲多謝你，祝你平平好好身體健康。」

「馬老闆」在台上說：「好多謝TVB，好多謝同事，佢哋好包容我，食咗三四十年都好包容，你知做飲食未必煮得好食。今次我要多謝三位人士，佢畀機會我入TVB，83年人事部經理程先生，方逸華小姐細妹，佢畀機會我入影城。珍姐成日幫襯我哋，多謝多謝！」

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