萬千星輝2021｜陳貝兒缺席奪最佳女主持　上央視介紹《無窮之路》

《萬千星輝頒獎典禮2021》在今晚（2日）隆重舉行，當中「最佳女主持」由陳貝兒奪得！不過由於陳貝兒現時身處內地，未能回港出席頒獎禮，所以她就透過視像攞獎。陳貝兒今年4月到內地拍攝扶貧紀錄節目《無窮之路》，播出後大獲好評，她更在內地人氣急升，日前更亮相中央電視台（CCTV）新聞台，介紹節目內容，而她亦有在社交平台Post相表達興奮心情：「新年快樂！2021 最後一個工作、2022第一個。冇諗過會喺CCTV新聞台同大家迎新年！祝大家2022會更好！」



奪得「最佳女主持」！（電視截圖）

陳貝兒亮相中央電視台（CCTV）新聞台。（IG@chanjanis）

陳貝兒在節目《無窮之路》中穿梭全國六個省份，包括四川、雲南、寧夏、海南、廣西及貴州，由全國最南部的熱帶雨林，走到雲貴高原大峽谷，踏進大西北戈壁沙漠，進入川藏高原，深入十個貧困縣，了解各地民生，分享成功脫貧的故事。口碑載道的《無窮之路》除了在香港本地取得理想收視成績之外，海外觀眾亦好評如潮，內地豆瓣評分更攀升至9.5分！早前國家廣播電視總局辦公廳公布2021年度年度優秀海外傳播作品評審結果，當中《無窮之路》被評審專家團隊選定為2021年度20部「優秀海外傳播作品」之一，相當犀利！而陳貝兒在去年11月就到內地隔離，並於上個月中正式展開工作，連月來輾轉廣州、汕頭、北京等地，看來接下來工作機會多多！