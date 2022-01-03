林夏薇得「視后」引起中港網友憤怒情緒：下次別忽悠鍾嘉欣拍戲了

《萬千星輝頒獎典禮2021》在昨天（2日）舉行，所有獎項都塵埃落定，「最佳女主角」由林夏薇奪得。至於這個結果卻惹來很多爭議，因為這一屆被視為賽前大熱的鍾嘉欣連續十年失落視后，只是換來「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，不少網友替她不值。

嘉欣又失落視后。（Facebook）

TVB的Facebook專頁發布了昨天各得獎者的感受，林夏薇的視后感言竟然換來了一眾網友的批評，近乎全部聲音都是替嘉欣失落視后而不值。討論聲音激烈，連帶提到「最佳劇集」，認為「最佳劇集」這個獎項也輪不到《七公主》，更不少留言寫道：「造馬」，整個Facebook專頁都處於被批評的聲音中，影片發布只有11小時，吸了2000多個「嬲嬲」Emoji。

同時TVB在微博也發布了薇薇得獎的感言影片，也成功上了熱搜，不過看來內地網友也不太贊同這次視后的寶座是薇薇奪得，更留言寫道：「你們開心就好 下次別忽悠鍾嘉欣拍戲了謝謝」。

鍾嘉欣得到奪兩馬來西亞視后獎。（影片截圖）

另外在整個頒獎禮結束後，嘉欣的一眾粉絲在TVB門外等待她為嘉欣慶功，雖然嘉欣並未奪下「最佳女主角」，但一眾粉絲大呼：「嘉欣 你永遠都係我哋最佳女主角」，同時粉絲也親手整了一個「最佳女主角」給她，場面十分感動。對於失落視后，嘉欣大方接受傳媒訪問，表示沒有任何失望：「一啲都冇，我真係好感恩我可以參與呢個頒獎禮。正如啱所講，今次之後我真係唔知幾時再返嚟，甚至都未必再上到呢個頒獎禮。所以我今日心情準備好。入行咁多年好清楚，其實我估到，我拎馬來西亞獎個陣，我個刻都已經講咗，所有提名演員都曾經係我同事同我朋友。邊個拎獎真係冇所謂，我呢個心態我覺得我好叻叻豬，我覺得同我以前細個參加頒獎禮時唔同，以前我好在乎獎項，可能做咗媽媽之後我心臟好強大，而頒獎台上所有嘢我都好安然咁接受，我睇化咗頒獎禮呢個獎項，我真係可以Enjoy個show。」

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