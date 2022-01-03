邊度都有陰謀｜911由美國政府自導自演？ 大樓根本冇可能垂直倒塌

2001年9月11日，紐約時間早上兩架飛機撞向紐約世貿中心，雙子塔倒塌的畫面仍歷歷在目，近3000人傷亡，經濟損失無從考量。世界從此改變，反恐情緒蔓延全球。儘管20年已過去，大家都不能忘記。其中有部分人認為事件疑點重重，在陰謀論方面，認為事件幕後黑手竟然是美國政府，為了實現背後一個巨大政治陰謀而自編自導自演？



911恐襲事發的畫面仍歷歷在目。（美聯社）

由陸永及陰謀論研究者Adam就在節目《邊度都有陰謀》提到在陰謀論接，有大部分都認為911事件是美國政府自導自演的劇本。當時互聯網還未盛行時，當時已經有人在討論區中預告美國即將會發生恐襲。在事件發生20年，有民調指出美國有20%的民眾認為事件的某後黑手是美國政府，當中更提出7大證據。

富商事前突然買35億美元保險？

美國機場保安一向嚴密，為什麼會這麼簡單又容易能在事發當日，一個早上就可以劫四部客機一同進行恐襲？有陰謀論學者認為911事件並不是有恐怖組織發動，有大量民眾在事發後翻查很多資料，竟然發現猶太富商Larry Silverstein在一個月前，除了租下整棟世貿中心， 再買35億美元（約272億港元）保險，更特別加入恐怖襲擊這項受保條款。

黃金消失 911前信用卡簽賬額暴增

另外，位於世貿的聯邦儲備局金庫被發現911後，金庫裡面有九成的黃金離奇消失。最弔詭的還有事發前數個月，信用卡簽賬突然暴增至1億美元，到恐襲事件發生後，位於世貿的銀行終端機全數毀掉而令簽賬資料全都沒了。這樣就解釋到有人知道災難即將發生所以不斷刷信用卡，這樣就不用還款。

至今仍有不少民眾認為911事件是美國政府自導自演。（Getty Images）

大樓沒可能垂直倒塌？

節目提到事發時一架飛機先撞向一號大樓，約15分鐘後另一飛機撞向大廈南翼，即二號大樓，兩棟大樓被撞的樓層都不同。最奇怪的是，事發有傳媒訪問了工程師，而工程師直言大樓能抵禦飛機撞擊，如果正確的話，照道理大樓應該不會倒塌，但在畫面中看到兩棟大樓像拆卸大型建築物般垂直倒塌。其中一個畫面被網民熱烈討論，就是飛機沒有被撞到的樓層位置，竟然出現了由大樓內向外發射的爆破點？那麼這個位置爆破倒塌，就不是由飛機撞擊造成，而是有人在那樓層擺放了爆炸品才令世貿爆炸繼而倒塌。

飛機沒有被撞到的樓層位置，竟然出現了由大樓內向外發射的爆破點（圖中右邊箭嘴）。（電視畫面）

鋼筋熔掉說法不成立

對於大樓倒塌，官方表示飛機撞向大樓是發生大火，導致大樓鋼筋燒至熔掉。有資料顯示燃油燒至1000度才會令鋼筋熔掉，雖然鋼筋能抵禦1000度高溫，但有科學家及了解燃油的專家表示，機的燃油無論怎樣燒都不會燒至1000度。換句話，燒熔鋼筋的說法就不成立。

世貿七號大樓沒被撞上但突然倒塌。（電視畫面）

七號大樓沒被撞上但突然倒塌？

四部客機被劫，有兩部撞向一號及二號大樓，第三部飛機撞向五角大樓，而第四部就在賓西凡尼亞州墜毀。據說第四部飛機應該撞向七號大樓，但七號大樓竟然在沒有被撞上的情況下倒塌。當局就表示一號及二號大樓倒塌的衝擊太大，才致七號大樓結構有問題而倒塌。不過這個說法有大量陰謀論者都不接受，因為根本沒可能發生的。

五角大樓飛機殘骸離奇消失 危機演員重複出現？

有專家指出飛機的機翼應該會撞到大樓很大範圍，不過五角大樓完整無缺。而官方就表示飛機確實撞上五角大廈，但飛機殘骸竟然極速消失，當時有大量趕至現場的傳媒都看不到殘骸。另外，有很多人目擊到疑似導彈的物體炸毀五角大樓，不過一星期後，無論警察和民眾再次接受媒體訪問時，竟離奇地表示忘記了看過導彈。另外，有人推測當時應該是襲擊五角大樓失敗後才發出導彈炸毀，同時亦出現了大量危機演員接受訪問試圖混熬視聽。