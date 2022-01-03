2022韓國元旦情侶終誕生　T-ARA孝敏秘戀足球員黃義助三個月

萬眾期待的2022年韓國元旦情侶終於誕生！韓國最大狗仔隊《Dispatch》（下稱D社）幾乎每年的一月一日都會爆出該年第一對演藝圈情侶的重磅消息，去年的「中獎者」為玄彬和孫藝珍，然而今年元旦當日卻遲遲等不到相關報道，等到一月二日都依然沒有任何消息，令人大感失望。今日（3日）終於被另一媒體爭先爆出今年的第一宗戀愛消息，現年32歲的女團T-ARA成員孝敏與年輕三歲的韓國足球員黃義助已秘戀三個月，成為今年的第一對演藝圈情侶，亦「猛車邊」可稱之為2022「元旦情侶」。



T-ARA成員孝敏的戀情曝光。（Instagram：@hyominnn）

據報道指出，孝敏與效力法甲足球隊波爾多（Bordeaux）的黃義助經熟人介紹下認識，終於在去年11月正式戀愛，但因經常分隔兩地需要長距離戀愛，而孝敏更會為了見男友飛到歐洲。D社之後隨即再公開兩人於去年12月尾在歐洲的甜蜜約會照片，當其時正值法甲休戰期間，因此黃義助不需要練習，並與孝敏齊齊到瑞士的少女峰和巴塞爾等地旅行。

黃義助比孝敏年輕三歲，現效力法甲足球隊波爾多（Bordeaux）。（Instagram：@hwang_uijo）

公開的照片清楚見到，兩人在瑞士巴塞爾的一間酒店前推着行李準備入住的畫面，167cm高的孝敏站在185cm高的黃義助身旁顯得超級嬌小，展現出超萌身高差。翻看當時兩人的Instagram，其實黃義助早就上傳了不少瑞士行的照片，其中兩張女友視覺的照片，掌鏡人原來正正就是孝敏。

D社之後隨即再公開兩人於去年12月尾在歐洲的甜蜜約會照片。（Viu《K1頭條》提供）

黃義助瑞士行的女友視覺照片，掌鏡人原來正正就是孝敏。（Instagram：@hwang_uijo）

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不過 ，未公開這對情侶的戀愛消息之前，已經謠傳今年的元旦情侶相當重磅，為一對2019年起戀愛，現已拍拖2、3年的情侶，如今D社不但「放飛機」沒在元旦爆料，主角更突然變成只拍了拖三個月的孝敏與黃義助，令不少期待已久的網民大感失望，慨歎「D社應該收咗好多錢」。

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