韓國最大狗仔隊《Dispatch》幾乎每年都會在1月1日爆出「元旦情侶」,去年的目標則是玄彬和孫藝珍。可是今年大批網民等到韓國時間近中午12時,也未見《Dispatch》再爆料,因而大感失望。



玄彬和孫藝珍是去年的元旦情侶。(Viu《K1頭條》)

其實《Dispatch》也曾於2017及2020年放網民飛機,今年亦似乎沒有震撼消息公開。不過《Dispatch》今早卻公開兩條神秘短片,分別名為「[DFESTA] What is DFESTA?」和「[DFESTA] Dispatch is likely to do something」。打開影片的話,可見到一開頭就寫上「這世界上沒有完美的秘密」,其後則出現BTS防彈少年團、TWICE和NCT等當紅偶像的名字,以及歌手們演出的片段,因此網民都摸不着頭緒。有人猜測可能單純是《Dispatch》十周年的公演預告片,利用元旦作宣傳,眼利的粉絲更發現仍有一段影片未公開,表示會靜觀其變。

《Dispatch》今早公開的神秘影片令人好奇。(Viu《K1頭條》)

