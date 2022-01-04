馬國明為黃智雯不惜拿與TVB解約做賭　二人感情極好多次甜蜜表白

《萬千星輝頒獎典禮2021》日前圓滿結束，馬國明事前接受《東張西望》時就看好黃智雯做「視后」，更豪言：「今年我都會支持智雯。（點解咁支持佢？）我同佢拍太多啦，佢一路以嚟表現都非常好。（係咪覺得公司欠佢一個……）公司爭佢一個視后，佢唔攞獎，我解約！」馬國明此話一出，即嚇呆眾人，黃智雯更稱：「玩咁大？我壓力好大！」

馬明千奇唔好呀！（電視截圖）

嚇呆眾人！（電視截圖）

最後，視后寶座由林夏薇奪得，即馬國明準備和TVB解約？不過，網民就唔希望馬國明「找數」，更稱：「通常要解咗舊約後再傾簽新約。」對此，馬國明回覆《香港01》時就稱：「唔回應喇……好失落……」

最後，馬國明贏得「最受歡迎電視男角色」。（葉志明攝）

二人感情超好！（葉志明攝）

其實馬國明和黃智雯私下感情超好，馬國明曾多次公開向黃智雯「示愛」，早在2016年二人合作《流氓皇帝》在黃智雯表示自己想要賺錢買樓後，馬國明即講道：「我也想賺多一點錢，買多一個房子，那她就喜歡我了。」他當時更稱黃智雯是自己的理想型。去年，二人為《使徒行者3》宣傳時馬國明亦借意表白：「我都話我𥄫咗你好耐，喺戲入面𥄫咗你好耐。」雖然馬國明口花花，但黃智雯和從事珠寶業的男友Anthony拍拖9年，更坦言已視男友為終身伴侶。而馬國明和湯洛雯自前年6月公開認愛後，經常甜蜜放閃，兩位的感情都十分幸福。

點撃下圖睇二人甜蜜互動：