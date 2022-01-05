王力宏被爆早在紐約簽離婚協議　寒酸內容令李靚蕾當場爆喊心死

王力宏去年12月15日被爆與李靚蕾離婚後，遭李靚蕾毀滅式爆料盡揭他渣男的一面，最終他要公開發文道歉，李靚蕾才不再追擊他，事件可算是暫時告一段落。王力宏因離婚以致優質偶像形象徹底崩壞，並宣布暫時退出娛樂圈。外界仍很關心兩人這場離婚風波的後續。近日據一些媒體報道，王力宏與李靚蕾將會透過律師進行離婚協議，當中內容包括協商財產分割與孩子扶養權等等。

王力宏被前妻李靚蕾發文痛批他出軌、約砲、召妓等，形象大插水。（微博圖片）

然而，有報道指最新消息是據知情人士爆料，王力宏與李靚蕾其實早已在紐約簽妥離婚協議，雙方同意對分財產。有指根據兩人親友私下透露，王家在2016年時曾拿出一份離婚協議，當時要求李靚蕾簽字，但王家願意給她的錢財數目十分寒酸，讓她看了之後當場爆喊，也因而對這段婚姻徹底死心。自此直到2019年，王力宏與李靚蕾都在忙著就離婚一事進行談判，兩人換過數名律師和專家咨詢，期間談了許多夫妻關係內容，卻一直沒有提及外遇相關情事。

據悉，王力宏擁約港幣8.4億身家（台幣30億），台灣當地律師表示，美國各州婚姻法對於財產分配規定不一，須考慮他們在那一州登記結婚，而大原則是各佔一半財產，惟夫妻若達成財產分配協議，則會依照雙方共識來分配。早前王父親撰信指李靚蕾已收了數億元台幣贍養費，也只是佔王力宏身家的小部分而已。

王力宏李靚蕾離婚成了2021娛樂圈最爆新聞，

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