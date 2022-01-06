Coffee林芊妤囝囝再轉校　改讀傳統幼稚園：老公想佢打好語言基礎

Coffee去年因為大頭蝦報錯班，搞到彥彥分別出現喺綠茵同St. Cath，唔少媽媽群組瘋傳Coffee安排囝囝同時讀兩間。(IG圖片)

Coffee（林芊妤）不時喺IG Story分享同囝囝德彥（彥彥）嘅生活點滴，日前佢就上載咗彥彥食雪糕嘅片段，仲表示「BB表現好，所以請佢食雪糕」，之後又分享彥彥嘅學生照，並笑指「個頭成個海膽咁。」不過，由照片所見，彥彥身穿嘅校服並非佢去年入讀嘅綠茵英文國際幼稚園（日出康城分校）同St. Catherine's International Kindergarten，而係位於北角嘅蘇浙小學幼兒園。

彥彥呢一身校服係蘇浙幼稚園。

蘇浙幼兒園分別設有本地課程(23班)及國際班（8班)，本地課程以普通話作為主要教學語言，而國際班則為幼稚園至小六學生提供英國制課程。學費方面，上、下班全年學費約4萬5元，而全日班學費約6萬元。錢嘉樂嘅兩位寶貝女Alyssa和Kassidy亦是該校學生。蘇浙分為小學部和幼稚園，予人感覺能無縫銜接小學，但由於蘇浙小學只提供150個小一學位，而K3有近400名學生，所以競爭可謂相當激烈。

彥彥喺綠茵國際英文幼稚園（日出康城）讀過PN班同K1。(IG圖片）

Coffee接受《香港01》訪問時，透露本身打算安排彥彥K2去轉到蘇浙幼兒園。「不過學校覺得佢可以早少少熟悉環境，同埋啲老師都好鍾意佢，所以我安排佢放完假返蘇浙。」據Coffee表示，彥彥入讀的是本地課程，以普通話作為教學語言。「因為老公一個中文字都唔識，所以佢好想個仔打好語言基礎，咁本身佢同彥彥用英文溝通，而我就用廣東話，咁蘇浙正好填補到國語呢一部份。同埋呢間學校嘅K1無功課，我自己起碼可以輕鬆一年。」Coffee表示與老公已有共識將來安排彥彥到外國留國，所以希望可以喺離港前打好中文基礎。問到如何向彥彥解釋轉校一事，Coffee笑言:「同佢講大個仔要升班，哈哈！其實之前都有少少擔心，不過老師話佢情緒都ok，佢返嚟都話開心，係上校巴時會有少少情緒，但小朋友適應能力好強。」她又透露彥彥讀下午班，時間上感覺較為充裕同舒服。