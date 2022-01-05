禁晚市堂食︱譚俊彥感突然　股東即開會採取對策：咁不如裝修

香港第五波疫情爆發，今午（5日）政府宣布收緊防疫措施，由1月7日（周五）起收緊社交距離措施，為期14日，多個大型活動需要取消，而餐廳堂食只能營業到下午六時。

剛出爐的「視帝」譚俊彥（Shaun）除了演戲好之外，憑著節目《男神廚房》讓一眾觀眾知道他的廚藝有多好。而本身Shaun與一眾朋友夾份開設的餐廳，最近憑著人氣急升的他帶旺了整間餐廳的生意，但政府收緊了食肆只能堂食到下午六時，相信對他有一定的影響。

剛剛成為視帝。（IG：tammerz）

Shaun接受《香港01》記者的訪問時回應：「其實好突然成件事，我哋仲開緊會商討緊，感恩餐廳一路個booking都好好，所以一直冇時間裝修。依家我哋公司諗住咁樣不如裝修，執過晒啲地板，希望開返有新嘢畀大家嚟食飯。」

政府宣布14日食肆不能晚市堂食，Shuan坦言唯有見步行步：「一切都要今晚同股東開埋會先知，我覺得對所有人都好大影響，我依家要處理下員工情緒，感恩就係好多熟客返嚟，同埋因為《男神廚房》關係，所以唔擔心之後冇生意，開返之後啲朋友可以嚟食飯。」

譚俊彥在《男神廚房》展現高超廚藝。

Shaun透露預計六位數字裝修餐廳，但不認為這是奇招去對應對這14日的禁晚市堂食：「又唔可以講係奇招，既然政府咁樣做法，我唯有食住個勢，原本我哋打算過年去做嘅，咁依家可以有時間畀我哋做，咁希望過年有時間推出新嘢畀大家。」

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