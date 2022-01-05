MC張天賦被指破壞造星Ash鍾卓穎婚姻　再次落閘強調冇拍拖機會

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》23歲參賽者Ash（鍾卓穎）前日（3日）清晨發文承認離婚，強調與丈夫是和平分開，其後有網民爆料稱，Ash與歌手MC（張天賦）拍完新歌《時候不早》MV後漸行漸近，兩人在平安夜一起逛超市，質疑MC是第三者導致Ash婚姻破裂。
全民造星IV | Ash鍾卓穎暗撻MC張天賦？網民曬圖疑似一齊過平安夜
MC今日（5日）在將軍澳出席《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》記者會，被問到與Ash逛超市時，MC再次解釋只是工作夥伴：「因為嗰日冇嘢做，所以就一齊行超市。」他指是即興約朋友去超市，再與一大班朋友開party。MC讚Ash唱歌幾好，但他強調單身及擺明落閘：「拍拖我就冇諗過。」
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