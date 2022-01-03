全民造星IV | Ash鍾卓穎被指出軌致離婚前夫力撐︰她善良又可愛

在ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》分組賽第一回合就出局的23歲人妻Ash（鍾卓穎）今日（3日）被踢爆離婚，她清晨發文承認已離婚，並強調兩人是和平分開。她在文中表示：「感情係兩個人之間嘅事情，我哋由朋友關係認識到今日，而無可奈何地要結束呢段關係，過程有開心有眼淚付出同回憶。我哋和平達成共識，分開係由衷地想對方往後成為更好的人，亦祝福對方可以過得順心順利，由於呢個決定係不久之前作出，一直有家人同摯友陪伴都想低調處理，因為彼此不多不少，都承受咗一定心理壓力，希望大家畀啲空間我哋去消化處理。」

鍾卓穎／Ash ＠iamashleyyy__ 3.3萬粉絲 年齡：23 職業：護士

隨住離婚消息一同爆出的是Ash的黑歷史。有網友指控Ash曾經欺凌別人，兼為雙面人，在節目中刻意營造清純形象，及婚姻美滿假象吸人氣賣廣告。Ash一廂則反指控中學時自己才是被欺凌的受害人，試過被人畫枱、收辱罵信等。事件持續發酵，有網友開始指控是Ash一方出軌才決定離婚，前夫則對Ash念念不忘。

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前夫今日稍晚再出Post為Ash護航。他強調二人是和平分開：「我跟卓穎是和平分開，希望各自都有更好的人生，我看了很多人講了很多話都不去證實就在抹黑。」他又指離婚原因是自己問題：「他並不時為了當明星不要我，是我一而再再而三的讓他失望，導致現在的情況」。另外，他坦言部分照片中，Ash是與親生哥哥及同學合照，他們之間不存在曖昧情況。

他又自嘲有肥又醜又窮，說道：「你們會跟這樣的男人一起甚至結婚嗎？」他力撐Ash心地善良，希望大家不要再被網絡帶風向。

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Ash美照：