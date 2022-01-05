Ash前夫闖MC張天賦IG留言「好好對她」　再惹網民猜測離婚原因

Ash為MC新歌《時候不早》MV擔任女主角。

歌手MC（張天賦）近日被指成為ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》23歲參賽者Ash（鍾卓穎）的第三者，網上流傳他在平安夜與Ash到超市購物的圖片，而MC就兩度澄清與Ash只是工作夥伴，沒有發展空間。

MC今日再次回應與Ash只是工作夥伴。（梁碧玲攝）

MC張天賦被指破壞造星Ash鍾卓穎婚姻 再次落閘強調冇拍拖機會

至於Ash的台灣前夫自宣布離婚後已飛返台灣正接受隔離，今日（5日）MC在電視城出席完《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》記者會後在家中開IG live，自彈自唱服務fans，其間Ash前夫亂入留言：「如果你真的喜歡Ash，就要好好對她。」同一時間，Ash前夫在自己IG story寫下曖昧字句：「如果真的有甚麼，我希望你可以負責到底，我是說如果真的有甚麼的話。」雖然沒有開名，但由於時間實在非常接近，網民估計Ash前夫向MC放話，網民又將Ash前夫睇齊李靚蕾爆王力宏，封前夫做「龍神」，等待他繼續爆料。

MC晚上開Live時，Ash前夫進入留言「好好對她」。（IG@mcheung1201）

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