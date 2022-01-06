韓國新人女團泰藉成員因父親捲政治爭議　出道即慘遭抵制

韓國新人女團H1-KEY日前（5日）正式出道，由於當中的泰藉成員Sitala的父親涉生前支持泰國獨裁制度，因而引起過爭議。直至近日出道，Sitala再次回應父親的政治爭議，令組合遭受抵制。



H1-KEY一出道即遭海外網民抵制。（FB/@H1KEY.official）

H1-KEY由三位韓國成員Seoi、Riina、Yel及一位泰國成員Sitala組成，因有着高顏值而引起關注，可是Sitala父親過去的言論隨即被翻出。有指Sitala父親Tua生前是泰國的知名演員，同時亦熱衷於政治活動。曾經加入偏保皇黨的「黃衫軍」人民民主聯盟，甚至擔任領導階層，多次公開支持獨裁政權。

Sitala被指曾與父親一同出席集會，他解釋當初年齡小未能了解到。（網上圖片）

由於Sitala在官方的簡介上寫上父親是自己的模範，因而馬上引來大批泰國網民不滿。網民質疑她家人破壞了國家的民主，但Sitala自身卻飛到自由的韓國追夢，於是自製了多國語言版本的圖片並上傳到Twitter，要求公司能把Sitala從H1-KEY剔除。可是Sitala出道如常，她再次以「目前沒有政治立場」回應，但卻沒有獲得泰國網民原諒，更揚言要抵制組合。

Sitala暫時爭議多多，但都有網民覺得不應因父親的行為針對女兒。（網上圖片）

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