單身即地獄︱31歲車炫承加入成最高質男參加者　爭女大戰一觸即發

Netflix《單身即地獄》播到第6集，原來地獄島上5男4女幾乎都已鎖定目標，可是節目組竟突然加入2女1男的新成員，令所有參加者的心再一次動搖。其中新加入的31歲車炫承一出場馬上掀起一場爭女大戰，觀眾都非常好奇最後兩集的發展。



車炫承與宣美合作而成名。（YouTube截圖）

早在車炫承未出場時，觀眾已憑他標誌性的紋身認出他。今年31歲的車炫承是一位舞者及模特兒，他曾與少女時代、BoA和T-ara等合作，以宣美的御用Dancer而有名，因此K-Pop粉絲對他不會陌生。宣美2018年在《Waterbomb》活動上濕身表演，當時車炫承與她大跳貼身舞的影片被瘋傳而成名。此後車炫承不但成為了宣美的專屬男舞伴，親密又自然的互動更令二人一度傳出緋聞。

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由於車炫承和宣美互動太自然，因此兩人曾傳出緋聞。（YouTube截圖）

車炫承身材健碩外，笑容更是迷倒大批女觀眾。（IG/@502bright）

車炫承在節目大曬健碩好身材，從他IG亦看出他平時健身有功，黝黑膚色讓性感度大加分，而車炫承一登場更是馬上介入了宋智雅與金賢中之間。車炫承於第6集勝出摔交比賽，以第一名身份選擇一位女性到天堂島過夜。當觀眾以為他會點名看似心儀的安藝媛，但車炫承最後竟選擇了人氣最高的宋智雅，剛好車炫承與金賢中原本也是朋友關係，預計最後兩集將掀起一場激烈的爭女大戰。

車炫承與宋智雅在節目中的互動曖昧，觀眾好奇二人到天堂島後的發展。（Netflix截圖）

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首先按圖認識一下4位《單身即地獄》女參加者：