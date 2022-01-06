Ash前夫直播爆有人畀6萬台幣掩口費　兼自爆以往收入全上繳Ash

歌手MC（張天賦）邀請《全民造星IV》23歲參賽者Ash（鍾卓穎）拍新歌《時候不早》，撞正對方離婚兼被影到與Ash在平安夜行超市，結果被指是第三者。雖然MC已親自澄清，但事仍引起連鎖風波，Ash前夫阿龍於昨日（5日）闖MC的IG直播留言「好好對她」。而Ash前夫今晨（1月6日）又在個人IG開了近3小時的直播，期間爆出收取了6萬元台幣並被要求簽下離婚協議書，又被律師下令不得聯絡及接近Ash等。



阿龍曾上載大量合照，依依不捨宣布離婚。（IG@taiwan.fatboy）

阿龍日前在IG更新限時動態向MC道歉，表明：「來自女方家裡的壓力，婚姻最後變成這樣的壓力、網路上的壓力、大家不要因為我一時情緒失控打的字誤會了他們。」指自己一直容易被人牽著鼻子走，繼而產生誤會，才衝到到MC Live留言，他更表明對Ash由愛變恨。但經過一日後，阿龍今早再在IG開了近3小時的直播，驚爆他與Ash之間有離婚保密協議。一開頭他明顯強顏歡笑，重覆多次想要過「開開心心、快快樂樂」的生活，又叫網民不要再提Ash、MC等人，因為事情已過去，但阿龍又會忍不住被網民的留言挑釁，牽動情緒。

在台灣隔離中的阿龍突然開直播爆料。（網上截圖）

阿龍透露過去在香港的一年婚姻生活入面，他的收入全部上繳Ash，直至他們決定離婚，阿龍搬走，變得身無分文，「她也努力過，我們都覺得已經盡力了。」阿龍指自己因為愛打機，又給予Ash太多壓力而導致婚姻破裂，他更表示有人要求他簽署離婚保密協議，但該人並非Ash或MC，而是一名女士。阿龍爆料本來他居港逗留期限至今年3月，而離婚會於5月正式生效，但Ash方面沒有為他延續居港權，更在阿龍簽下離婚協議後給了他一筆6萬元台幣（約1萬7千元港幣）的金額，並設附帶要求。阿龍就不欲多提有關離婚保密協議的細節詳情，但有透露當中有要求他就Ash的事情收口。阿龍更講到自己曾向Ash要求延續居留權，但對方要求律師下令其保持距離，除了不得以任何方法聯絡到Ash，就算在路上遇到Ash也要保持50公尺距離，「我一直有家裡的鑰匙，但你跟律師說我會對她造成生命危險。」

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回到台灣後阿龍決定放棄離婚協議，他提及到協議的內容，包括Ash方會幫他延續香港的居留權讓他留在香港賺錢，因為他放棄，所以之後要向Ash方面償還早前所得到的6萬元台幣。而這次回來台灣約8千港幣的機票錢，也是由他在港認識的朋友為他籌得，從Ash方取得的6萬元台幣花在隔離酒店上已經用光。不過阿龍的直播之後，他的帳號也消失了。有網民找到一個疑似是阿龍的新IG，並發文說︰「突然被禁掉了，很抱歉。接下來我不會在討論那些事情，喜歡開心的朋友們，可以繼續留下來，謝謝你們的陪伴。」

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