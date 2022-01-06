倪晨曦罕有失手着miu miu春夏新裝致「腰長腳短」　網友：好肉酸

倪晨曦（Elva）身材高䠷，四肢纖長，身為模特兒兼KOL的她經常在IG分享造型，風格多變，對任何style都游刃有餘，加之五官精緻甜美，深受網友喜愛。不過昨晚（5日）Elva在IG曬出miu miu 春夏成衣系列新裝，卻遭到不少網友甚至是粉絲抨擊。



Elva不時在IG分享靚相，但今次卻遭到網友甚至粉絲抨擊。（Instagram@misselvani）

相中的Elva身穿crop top卡其色冷衫與白色襯衫，下身分別搭配了一條midi skirt同mini skirt，並配文寫到：「9月看秀的時候還笑說穿這一季的衣服要先練定馬甲線，時間怎麼過的那麼快，腹肌還沒練好，春裝已經來了，你們條腰都ready了嗎？我almost ready。」雖然她的腹部線條沒有之前那麼明顯，但腰部依然纖瘦，更依稀可見馬甲線同腹肌，非常自律。

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然而，由於搭配的mini skirt是低腰的緣故，而上身又是露臍裝，導致Elva的身材比例失調，顯得身長腳短，因此有不少網友甚至粉絲留言指「好肉酸」、「望落好奇怪，完全唔識欣賞」、「不要為了迎合，而穿不合自己的衣服」、「為露而露顯得好雞啊」等，不過Elva也很友善地回應網友，笑言「我本身腰就很長，因為這一季miu miu走低腰風，第一眼是比較難接受，要用不同的角度欣賞。」