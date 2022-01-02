鍾楚曦孖三大頂流小生合作資源一時無兩　曾被封「女版蕭敬騰」

由黃景瑜、肖戰、鍾楚曦主演的軍旅劇《王牌部隊》正在熱播，該劇通過四十年的時代跨度，描述了一支王牌軍隊的成長曆程。



由於有時下內地最高人氣男星肖戰，因此劇集話題不斷，連帶女主角鍾楚曦也受到更多關注。在開播首日，鍾楚曦就曬出肖戰為自己拍攝的一張花絮照，兩人互動即刻引起熱議，即時登上微博熱搜。

出生於1993年的鍾楚曦是上海戲劇學院表演科班出身，2013年出道，一直不溫不火，直到2017年參演馮小剛執導的文藝片《芳華》後，連獲多個新人獎，才開始嶄露頭角，在影視方面大展拳腳，各類資源飛升。與頂流肖戰搭配完之後，馬上又分別同另兩位流量小生王一博合作電影《維和防暴隊》以及龔俊拍攝電視劇《我要逆風去》，短短1年時間集齊三位當下最紅的男演員，這樣的情況甚至沒有發生在其他花旦或者流量女星身上，鍾楚曦的勢頭可見一斑，因此有不少網友都認為鍾楚曦或為成為下一個頂流女星。

在時尚方面，鍾楚曦手握BVLGARI中國區代言人、Louis Vuitton品牌大使，Armani全球彩妝大使、Estée Lauder亞太區護膚大使等，且每次紅地氈都發揮穩定，幾乎零失手，雖然甚少有奢侈品牌的高定服飾加身，但總能找到與個人相得益彰的風格。

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鍾楚曦之所以在時尚方面發揮出色，與她自小學習舞蹈密不可分，身高168cm，四肢修長，體態、氣質優越，直角肩（即頸部與肩部線條垂直）更是造就了她的「衣架子」身材，對任何服飾都游刃有餘。且她五官大氣硬朗，輪廓清晰，既有港風的復古感，又有現代的精緻感，可塑性頗高。

鍾楚曦頗有港風復古氣質。（微博@鍾楚曦）

鍾楚曦同蕭敬騰撞樣，被封「女版蕭敬騰」。（微博@鍾楚曦）

演技方面，鍾楚曦也是可圈可點，在一班90後女星中也排得上名號，仍有進步空間。不過，目前鍾楚曦的人氣與知名度都不算太高，與迪麗熱巴、楊冪、Angelababy等流量相比差距甚遠，網友對她的評價也比較兩極，所以離「流量」還是有一定的距離。

素顏狀態不錯。（微博@鍾楚曦）

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