港台電視31星期一至七夜晚佈強陣　馬浚偉主持問答騷同林峯鬥震撼

香港電台（RTHK，港台）和無綫電視（TVB）日前宣布合辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，令本地樂壇有翻天覆地的改變，而港台電視31在一月起亦有重大改革，不但有新時段安排，更推出一連串分佈在星期一至星期七的新節目，令香港觀眾多個好選擇。

港台電視31在一月起有新時段新節目。

港台電視31逢周一至周五都有不少高質節目供觀眾收看，除了傍晚6點半的「共融時段」，各個節目均設有手語傳譯，和晚上7點半的「全民動起來」時段，向觀眾介紹運動健康、本地體壇資訊，當中包括周二播出、歐倩怡擔任主持的肥胖學童減肥真人騷《兒童健身中心─仔仔女女Keep Fit特攻隊》，到晚上8點半的「國劇830」時段，更會在1月10日起播放由劉濤、林峯、恬妞和譚耀文有份演出的內地劇集《星辰大海》。劇中，飾演痴情大亨的林峯與逐步爬上高位的劉濤火花不斷，互相扶持的兩人不但感情轇轕糾纏不清，更因為一個誤會而成為商場上的競爭對手，關係錯綜複雜，睇頭十足。而在晚上11點至12點新增的「國劇午夜場」亦會播出由黃景瑜和李沁主演的《愛上特種兵》，劇集有「內地版《太陽的後裔》」之稱，要愛情有愛情，要動作場面有動作場面，相信能夠再掀深夜煲劇熱潮。

點擊下圖詳細了解港台電視31周一至周五重點節目：

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「國劇830」時段在在1月10日起播放劉濤和林峯主演的的內地劇集《星辰大海》。（劇集海報）

港台電視31的周末節目陣勢亦非常有睇頭，除了周六晚上10點和周日晚上9點半的「周末大電影」時段，還有不少重點自家製節目值得觀眾追住睇，例如逢六晚上9點播出的劇集《獅子山下：我們之間》。《獅子山下：我們之間》由鄧健泓首次執導兼擔任編劇，並分開《70》、《我是中女》、《字條》和《牆上的兩點豉油跡》等多個單元，袁富華、譚玉瑛、石詠莉、方力申和胡楓等演員在劇中看似互不相干，但生活在同一棟大廈，所以交織出一個又一個的溫馨故事，而每個單元亦以一首80、90年代的經典金曲作為主題曲，充滿令人感動的香港情懷。

另外，1月9日起逢周日晚播出的問答比賽節目《知情識趣31》亦是趣味盎然，節目旨在增進中一至中三學生語文、生活、歷史、數理、地理、成語和國民教育等知識，以及培養他們的合作精神，擔任主創兼主持的港台創作總監馬浚偉便邀請了梅小青、劉心悠、林奕匡和吳若希等圈中好友參與首兩集的「名人問答挑戰賽」，幫一班參學生哥熱定身。

問答比賽節目《知情識趣31》由港台創作總監馬浚偉擔任主創兼主持。