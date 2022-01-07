新冠肺炎｜鄧小巧自爆與未婚夫同確診　分享病徵︰失去嗅覺及味覺

除夕夜宣布接受外籍男友「白先生」求婚的鄧小巧，正與未婚夫身處加拿大，1月7日她更新IG，驚爆與未婚夫一同確診新冠肺炎﹗（IG：@tangsiuhau）

除夕夜宣布接受外籍男友「白先生」求婚的鄧小巧，正與未婚夫身處加拿大，1月7日她更新IG，驚爆與未婚夫一同確診新冠肺炎。

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鄧小巧撰寫長文，指去年4月在加拿大與未婚夫一同確診新冠肺炎，希望與大家分享第一身經驗，透露：「當時有唔少朋友話：唔好俾人知你中過啊。但其實，點解呢？點解要咁恐懼呢？知道多啲唔好咩？首先我先有病徵，喉嚨有少少痕癢，我就去做檢測，一日後醫療單位打俾我，話我確診。然後問我有冇背痛、發燒、咳嗽等各類症狀，然後叫我在家休息隔離10日。冇錯，喺加拿大如果你唔係重症例如有呼吸困難、心臟問題等佢哋都係叫你在家隔離。」小巧指自己首7日出現病徵包括肌肉痛、全身無力、頭重重，以至喉嚨痛、流鼻水、失去嗅覺及味覺。

鄧小巧分享確診新冠肺炎後第一身經驗。（IG：@tangsiuhau）

小巧坦言身邊有不少親友染疫：「白先生72歲嘅爸爸，佢嘅經驗同我哋差唔多，病徵比我哋稍微輕少少。都有一個白先生朋友嘅舅父，有糖尿病感染後死亡，亦有癌症病人朋友，感染後需要較長時間康復。喺加拿大，由於好多人感染，每個人身邊總有幾個人曾經染病，大部份嘅反應都係鬆鬆膊頭，然後：哦。病咗幾多日啊？然後繼續生活、工作。我唔係叫大家掉以輕心，叫大家當Covid 係一個joke（某啲社交限制措施先係一個joke,唔洗我補充），但亦都唔好當Covid 係世界末日。我只係想同大家講：做足要做嘅措施，其他就交俾個天。足足兩年，總不能喺恐慌同擔憂中度過。」

鄧小巧分享確診新冠肺炎後第一身經驗：