馬天宇剖述5歲悲慘回憶　幫媽媽買藥讓她自殺　當時卻懵然不知

大陸男星馬天宇近日在節目中揭開童年悲慘故事，他透露當年母親因為不堪負荷家庭壓力，選擇走上絕路，當時媽媽拿了錢讓年僅5歲的他去買安眠藥，並告訴他剩下的錢可以買巧朱古力，如今回想起來，他心痛地說:「如果我當時沒有那麼想吃那塊朱古力，或許我就是一個有媽媽的孩子。」



馬天宇說，當時媽媽打算帶着他一起走，最後他被救回，卻從此和媽媽天人永隔，也成了他心底最痛的記憶，現場嘉賓聽著他的故事淚如雨下，其中女星柳岩暖心安慰，當時的馬天宇年紀還小，媽媽已經過世了，很多故事都是旁人事後告訴他，不見得就是真相的全部，既然他活下來了，也許冥冥之中也是媽媽的意思，「可能她並不想真的讓你走。」

事實上，馬天宇很早就出道了，當過歌手也是一名演員，被王嘉爾翻唱翻紅的《該死的溫柔》，原唱就是他。在5歲經歷母逝後，他的父親也因為欠了巨債離開家，全靠祖父母一手帶大，為了減輕家計壓力，他早早就外出工作，他曾說幾乎沒有為自己活過，因此預告再過2年就要退出演藝圈。

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